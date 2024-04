Campanhas em escolas e universidades incentivam a participação de estudantes na doação de sangue - Divulgação/Secom PMVR

Campanhas em escolas e universidades incentivam a participação de estudantes na doação de sangueDivulgação/Secom PMVR

Publicado 10/04/2024 16:19

Volta Redonda - O Hemonúcleo de Volta Redonda, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), registrou em março e abril a participação de mais de 130 estudantes – entre alunos do Ensino Médio e universitários – durante a recente edição de duas campanhas realizadas pela prefeitura, por meio da Coordenadoria da Juventude (CoordJuv) em parceria com o hemonúcleo: “Estudante Sangue Bom” e “Universitário Sangue Bom”. As iniciativas visam garantir o estoque da unidade, incentivando a doação de sangue entre os jovens e mobilizando os estudantes a se tornarem doadores periódicos.

As campanhas acontecem três vezes ao ano no retorno às aulas – no início do período letivo e na volta das férias de julho, entre os meses de agosto e setembro –, e a última etapa acontece em novembro, no mês nacional do doador de sangue. A coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, explica que mesmo com os três períodos previstos para as campanhas, outras ações pontuais podem ocorrer ao longo do ano para ajudar o hemonúcleo.

Ela conta ainda que a ideia é, por meio das campanhas, incentivar que as pessoas mais jovens tenham um transporte disponibilizado, uma mobilização feita na escola ou na universidade para que ela vá doar pela campanha, e depois se torne um doador ou uma doadora.

“Um dos nossos objetivos é estimular com que o adolescente com 16 anos e o jovem se tornem doadores de sangue. Na coordenadoria, trabalharmos com esse público a importância do voluntariado ao longo do ano, manter uma campanha dessa três vezes anualmente, estimulando que eles sejam doadores, e isso tem um impacto social. A gente explica para eles a importância da doação, fomenta com que eles divulguem nas redes sociais que são doadores, trabalhando a importância de ajudar o outro”, afirmou Larissa.

As campanhas de doação de sangue são realizadas, desde 2021, em parceria com grêmios estudantis, associações atléticas, diretórios e centros acadêmicos. Para participar, basta procurar o grupo que representa os estudantes em sua unidade de ensino e, em caso de dúvidas, entrar em contato com a CoordJuv pelo WhatsApp (24) 99255-0212.

A logística conta com apoio da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), que disponibiliza o transporte para os estudantes e universitários, saindo de pontos de encontro pré-determinados. A campanha obedece ao calendário estabelecido pelo hemonúcleo, com data e horário marcados.

Doação continua ao longo do ano

A assessora do Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, Cristina Teixeira, explica que o hemonúcleo segue firmando parcerias ao longo do ano para que outros estudantes possam doar sangue e ajudar no abastecimento da unidade. Já estão previstas participações de alunos da Estácio, Anhanguera, UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) e UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), além de estudantes de Ensino Médio dos colégios Espaço Verde e Francisco Torres.

“Essa parceria com as instituições de ensino envolve ainda as palestras que fazemos nas escolas, conversando com os alunos, conscientizando e sensibilizando sobre a importância da doação de sangue”, explicou Cristina, lembrando que cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas.

Além dos estudantes, o Núcleo de Hemoterapia também promove campanhas com outros públicos, como pastorais e empresas, entre outras. “As campanhas são muito importantes, pois nos ajudam a aumentar o nosso estoque de sangue, principalmente em períodos em que, historicamente, as doações acabam diminuindo. A população precisa se conscientizar sobre a importância de criar o hábito de estar sempre doando sangue. Doar sangue é um ato de amor”.

Pré-requisitos para doar sangue

A captação no Hemonúcleo de Volta Redonda é feita das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Antes da coleta, todos passam por triagem clínica. Qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos pode ser doador, sendo que os menores de 18 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis. Não é preciso estar em jejum, mas é necessário estar em boas condições de saúde.