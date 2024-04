Familiares conheceram estrutura da creche e profissionais que cuidarão das crianças de zero a três anos de idade - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 09/04/2024 20:49

Volta Redonda - Inaugurada na última segunda-feira (8), o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dauro Aragão, no bairro Tangerinal, em Volta Redonda, abriu as portas nessa terça-feira (9) para a visita dos pais, mães e responsáveis das crianças que serão atendidas pela instituição. Eles puderam conhecer a estrutura da creche, além dos profissionais que ficarão responsáveis por cuidar dos meninos e meninas de zero a três anos de idade.

A diretora do CMEI, Juliane Mendes e Silva Barbosa, explica que o primeiro dia na creche sempre tem uma visitação, que serve de ponto de partida para se criar os elos com a família, conhecer a estrutura, os profissionais de educação e são passadas as primeiras informações.

“Às vezes, a gente pensa que é só uma visita, que não faz diferença, pelo contrário: é nesse momento que a professora está mais disponível, atende às mães e os pais, e sabemos dos detalhes da vida da criança”, explicou, comentando, ainda, sobre realizar essa ação em uma unidade que acabou de ser inaugurada, reunindo crianças que não se conhecem e recepcionando os pais pela primeira vez.

“A adrenalina fica a mil, porque ainda não temos uma comunidade escolar, estamos recebendo gente de vários lugares da cidade. É uma creche nova, então não tem aquela família que já conhecemos por causa de outros filhos. Sem contar a estrutura do prédio, a gente está acostumada a vir de creches que tem uma estrutura menor, que da sala de direção você consegue ver toda a escola; e aqui, por reunir uma nova comunidade, traz também essa adrenalina de imaginar o que eles vão achar, mas foi muito bom, pelo que estamos vendo”.

Ranielle Marques, 30 anos, moradora do Vila Rica/Tiradentes, conheceu a creche com a filha, Flora, de dois anos e meio. “Estou gostando muito da creche, da estrutura, da recepção, as meninas são super atenciosas. Valeu a pena esperar um pouco para poder receber as crianças da melhor forma. Vai ser muito útil pra mim, e eu acredito que pra maioria das mães também. Dá tranquilidade para nós, que precisamos trabalhar”, afirmou.

Moradora do bairro São Carlos, Ana Paula dos Santos de Jesus, de 26 anos, ficou feliz por ver o seu filho Lucca, de um ano, à vontade com as professoras e outras crianças. “Estou muito grata a Deus por essa oportunidade de ter o meu filho aqui, uma escola com estrutura muito boa. Estou muito feliz, pois o pessoal da creche é muito profissional, muito atento, carinhoso e caloroso com as crianças. É a primeira vez que eu vou deixar o Lucca numa creche, mas o meu coração ficou em paz, porque eu estou vendo que ele está sendo bem cuidado”.

A estrutura

O Centro Municipal de Educação Infantil Dauro Aragão funciona no antigo campus Tangerinal do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), em um prédio de três pavimentos com quase 3 mil m² de área construída, 14 salas e acesso garantido por escadas e dois elevadores panorâmicos. Todos os andares contam com banheiros infantis para meninos e meninas, banheiro feminino e masculino para adultos, refeitório e área para banho. No primeiro pavimento ficam o berçário e a área para banho em bebês. A unidade tem estrutura para atender a cerca de 400 crianças entre zero e três anos de idade.

O local tem toda estrutura necessária para o funcionamento de uma unidade escolar: secretaria; sala dos professores, da direção, da orientação pedagógica e orientação educacional; sala de audiovisual; arquivo; dispensa; recepção; cozinha; além de solário e pátios cobertos e descobertos.