Veículo é uma das ferramentas de prefeitura de Volta Redonda no combate ao Aedes aegyptiCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 09/04/2024 19:18

Volta Redonda - A Vigilância Ambiental de Volta Redonda divulgou o cronograma do carro fumacê UBV (Ultrabaixo volume) para esta semana. O veículo é uma das ferramentas de prefeitura de Volta Redonda no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Zika e Chikungunya. Vale destacar que o UBV é específico para impedir a proliferação do Aedes.

De acordo com a programação, o fumacê UBV vai passar na terça-feira (9) pelos bairros Monte Castelo (manhã) e Sessenta (à tarde); na quarta-feira (10), o veículo vai passar pelas ruas da Vila Santa Cecília pela manhã, e Conforto à tarde; na quinta-feira (11), o Dom Bosco receberá o UBV pela manhã, que depois atenderá o São Luiz à tarde.

A Vigilância Ambiental recomenda que os moradores deixem as portas e janelas abertas durante a passagem do fumacê UBV, além de tirar roupas do varal. Para quem tiver animais domésticos, a recomendação é que gaiolas sejam cobertas e que se troque a água dos animais depois que o veículo passar.

“Nós continuamos firmes no combate ao mosquito da dengue. Nossas unidades de saúde estão preparadas para receber os moradores com dengue ou que apresentam sintomas, inclusive com centros de hidratação para não sobrecarregar os hospitais. O carro fumacê UBV é mais um recurso, porém é essencial que a população esteja conosco nessa batalha. Abram as portas e janelas quando o veículo passar, e tirem pelo menos dez minutos, toda semana, para erradicar possíveis focos do mosquito em suas casas”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.