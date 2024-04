Evento Inclusão Produtiva em Ação será aberto ao público, das 9h às 16h, nos Cras - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 09/04/2024 19:07

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), leva, mais uma vez, o projeto ‘Cras em Ação’ para os bairros da cidade. Dessa vez, os beneficiados são os moradores do Retiro, Caieiras, Nova Primavera, Roma e Ilha Parque. A iniciativa começou no final do ano passado, quando o bairro São Sebastião recebeu o projeto. Em fevereiro, foi a vez dos moradores do Vila Mury serem beneficiados.

A coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva, Marlene Mota, explica que o objetivo é de levar as oficinas de uma só vez para os bairros.

“Assim as pessoas podem conhecer a variedade de atividades que são ofertadas nos Centros de Ação Social (Cras), fazer um levantamento de interesses e, a partir disso, guiar a distribuição das oficinas para os próximos meses, já que as atividades são rotativas”, disse a coordenadora.

O evento Inclusão Produtiva em Ação será aberto ao público, das 9h às 16h, nas unidades dos Cras. Na segunda-feira (8) o encontro foi no Retiro, onde os instrutores das oficinas dos Cras mostraram as habilidades que os inscritos nas oficinas podem aprender para gerar renda. O público presente também pôde entender como ocorrem os encontros e aproveitaram os serviços, como corte de cabelo. As outras oficinas oferecidas foram de artesanato, design de sobrancelhas e serigrafia, além do projeto Novos Horizontes.

Nesta terça-feira (9) as atividades acontecem no Cras Caieiras, onde serão realizadas oficinas de artesanato, cabeleireiro, design de sobrancelhas, massagem relaxante e o projeto Novos Horizontes.

Na quarta-feira (10) o projeto estará no Cras do bairro Nova Primavera com as oficinas de artesanato cabelereiro, design de sobrancelhas, serigrafia, manicure, culinária massagem relaxante e o Projeto Novos Horizontes.

Na quinta-feira (11) o ‘Cras em Ação’ estará no bairro Roma com as oficinas de artesanato, cabeleireiro, culinária, design de sobrancelhas, massagem relaxante e Novos Horizontes.

Encerrando a semana, na sexta-feira (12) o projeto estará no bairro Ilha Parque com as oficinas de artesanato, cabeleireiro, serigrafia, manicure, trancista, culinária e Novos Horizontes.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, destaca que o objetivo do projeto é de ficar mais perto da população e apresentar os serviços oferecidos nas unidades dos Cras da cidade.

“Esta semana, as oficinas gratuitas realizadas nos Cras e no CIP estarão pertinho dos moradores. Estamos indo com os instrutores para os bairros a fim de divulgar as nossas atividades. Além disso, esses espaços servem para que possamos levantar as demandas dos Cras, e assim atender a população com atividades que eles tenham vontade de participar. Queremos despertar o interesse dos moradores para que eles possam se capacitar para o mundo do trabalho”, disse a secretária.