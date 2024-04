Projeto tem apoio da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com entrada é gratuita - Cris Oliveira/Secom PMVR

Projeto tem apoio da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com entrada é gratuitaCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 09/04/2024 21:04

Volta Redonda - O Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr, espaço da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) localizado no bairro Laranjal, recebe nesta sexta-feira (12), a partir das 19h, o projeto “A Música Cantando a Nossa História – Um Rio de Sons”, reunindo o renomado cantor e compositor Hyldon e a dupla Julinho e Gutemberg, com apresentação do multiartista Saulo Laranjeira para uma prosa informal permeada de muitas canções. A entrada é gratuita. O projeto tem o apoio da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), sendo patrocinado pela Naturgy e pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec-RJ).

“Será um encontro de valorização das expressões sonoras de criadores do segmento de qualidade da música brasileira, e terá registro audiovisual ao vivo e editado para ser exibido em formato de série”, citou o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson Souza.

Com entrada franca, a distribuição de senhas para o evento terá início às 18h, no próprio teatro, que fica na Rua 154, no bairro Laranjal, ao lado do Colégio Getúlio Vargas, da Fevre.

Projeto

O projeto “A Música Cantando a Nossa História – Um Rio de Sons” é um espaço dedicado à construção de ideias e ideais, movido pelas expressões sonoras de artistas que somam o talento de suas criações à memória musical nacional.

Por meio de uma prosa informal, bem humorada, o humorista, ator, apresentador, cantor, narrador e compositor Saulo Laranjeira conduz o público a uma “viagem” pelo “rio de sons” de renomados criadores da música brasileira e de artistas representantes das cidades sede do projeto, que revela histórias que permeiam vidas e canções que compõem uma memória musical que precisa ser permanentemente ativada junto ao imaginário popular.