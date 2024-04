Material apreendido e os detidos foram encaminhados para a 93a DP (Volta Redonda) - Divulgação/PMERJ

Publicado 10/04/2024 21:57

Volta Redonda - Equipes do GAT I (Grupamento de Ações Táticas da 1a Companhia) prenderam três homens - de 38, 24 e 18 anos - e apreendeu dois menores de 16 anos, em uma operação policial na manhã desta terça-feira (9), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

Após um cerco, os PMs conseguiram deter os suspeitos de tráfico de drogas, com uma pistola .380, com numeração raspada; uma réplica de pistola; cinco munições calibre .380 intactas; nove pinos de cocaína de R$ 30, com a inscrição “Boca da Nike”; 29 pinos de cocaína de R$ 10 com a inscrição “Vila Rica Porradão de 10”; nove pinos de cocaína de R$ 5; 30 pedras de crack de R$ 10 com a inscrição “Vila Rica o melhor crack da região”; cinco aparelhos celulares; pinos vazios para endolação (embalagem) de drogas; e R$ 40 em espécie.

O material apreendido e os detidos foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.