Policiais serão incorporados à segunda etapa do Proeis, totalizando 300 agentes no Sistema Integrado de SegurançaDivulgação/Semop PMVR

Publicado 11/04/2024 10:33

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), está intensificando as capacitações para policiais militares voluntários que integram o Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança Pública) na cidade. Nesta semana, mais 75 PMs passarão por qualificação. Os profissionais serão incorporados à segunda etapa do Proeis, totalizando 300 agentes à disposição do Sistema Integrado de Segurança, criado pela Semop e que funciona todos os dias. A ação é uma parceria entre a Ordem Pública e a Polícia Militar.

A capacitação dos PMs é ministrada pelo coordenador da Operação “Segurança Presente”, major José Eduardo Martins Silvério, e ocorre até sexta-feira (12), na sede da Semop, na Ilha São João. O objetivo é capacitá-los para que possam realizar um policiamento de proximidade, baseado em abordagens que criam um elo com a população de bem, o que também acaba auxiliando no policiamento ostensivo.

Os agentes que serão integrados ao Proeis suplementarão o policiamento em um modelo de proximidade com a comunidade, interagindo com as associações de moradores, os empresários e centros comerciais.

“Esses profissionais não estão para dividir com a Polícia Militar e Guarda Municipal, mas sim suplementar a segurança pública de Volta Redonda. Queremos promover o conceito de polícia cidadã, para que a população possa ter confiança nos policiais, participando ativamente das ações de segurança pública, inclusive denunciando os atos ilícitos”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

“Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Nós não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas podemos ter um cidadão de bem que pode municiar as forças de segurança com informações. É com essa parceria que nós vamos fazer de Volta Redonda uma cidade cada vez mais segura”, completou o secretário.

Expansão do policiamento

A ampliação do contingente policial ocorre por meio da expansão do Sistema Integrado de Segurança, que funciona com a atuação de 21 agentes (policiais militares e guardas municipais em conjunto) nas ruas diariamente. Hoje, a cidade é dividida em sete regiões que contam com policiamento todos os dias, inclusive com uso das novas viaturas adquiridas pela prefeitura.

Aliado ao patrulhamento há bases integradas de segurança pública no Retiro (próximo à subprefeitura), Vila Rica/Tiradentes, Santo Agostinho, Vila Santa Cecília (na sede da Operação Segurança Presente) e na Vila Mury, no 5º Comando de Policiamento de Área (CPA). Esses locais funcionam integrados ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) como bases de monitoramento por câmeras dessas microrregiões. As imagens do Ciosp também são disponibilizadas ao Ministério Público estadual, às polícias Civil (93ª DP), Militar (28º BPM) e Federal; e à 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM).