As inscrições devem ser realizadas de forma onlineFoto: Divulgação
Segundo o presidente do evento, professor doutor Ricardo César da Silva Guabiroba, a programação inclui palestras presenciais e online, mesas-redondas e mostra científica, criando um espaço de troca de conhecimento e experiências entre especialistas, acadêmicos e profissionais do setor.
O evento é gratuito e aberto ao público. As inscrições podem ser feitas pelo site Even3 ou pelo QR Code disponível no perfil oficial do Instagram @engenhariadeagronegociosuff.
15/09/25 (Segunda-feira)
Período da Tarde: Presencial no Auditório da Escola de Engenharia UFF Vila VR
14h- Abertura Oficial do evento;
14h30- Palestra de Abertura: “Inteligência de mercado como diferenciação no agronegócio”, ministrada pelo Engenheiro de Agronegócios Dalton Galantini;
15h30- Palestra: “Garantia da qualidade e higienização no agronegócio”, ministrada pela Engenheira de Agronegócios Carolina Calheiros;
16h30- Coffee de Abertura.
Período da Noite: Atividades remotas através do Google Meet – Link da videochamada: https://meet.google.com/ptn-ymio-tmr (19h as 21h)
19h- Palestra: “Conexões sustentáveis através de parcerias estratégicas”, ministrada pela Engenheira de Agronegócios Shara Frauche;
20h- Palestra: “Adaptação do engenheiro de agronegócio – Industrial”, ministrada pelo Engenheiro de Agronegócios Matheus Alves.
16/09/25 (Terça-feira)
Período da Tarde: Presencial no Auditório da Escola de Engenharia UFF Vila VR
14h- Mesa redonda com os engenheiros de agronegócio: Murilo Amante, Luiz Carlos Corrêa Filho e Juliana de Souza Viana;
16h- Coffee break.
Período da Noite: Atividades remotas através do Google Meet – Link da videochamada: https://meet.google.com/zei-pgfv-qvn (19h as 21h)
19h- Palestra: “Versatilidade do Engenheiro de Agronegócios”, ministrada pelo Engenheiro de Agronegócios João Ferreira;
20h- Palestra: “Sustentabilidade no Agro, uma visão do Laboratório ao campo”, ministrada pela Engenheira de Agronegócios Luciana Abreu.
17/09/25 (Quarta-feira)
Período da Tarde: Presencial nas salas da Escola de Engenharia UFF Vila VR
14h- IV Mostra Científica: Apresentação de trabalho dos alunos;
17h- Encerramento do Evento.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.