As inscrições devem ser realizadas de forma onlineFoto: Divulgação

Publicado 27/08/2025 20:19

Volta Redonda - A Universidade Federal Fluminense (UFF), campus Vila, em Volta Redonda, realiza entre os dias 15 e 17 de setembro de 2025 a IX Semana de Engenharia de Agronegócios. O encontro será sediado na Escola de Engenharia, localizada na Rua Doze, Vila Santa Cecília, e tem como propósito discutir o futuro da produção sustentável aliando ciência, tecnologia e inovação.



Segundo o presidente do evento, professor doutor Ricardo César da Silva Guabiroba, a programação inclui palestras presenciais e online, mesas-redondas e mostra científica, criando um espaço de troca de conhecimento e experiências entre especialistas, acadêmicos e profissionais do setor.



O evento é gratuito e aberto ao público. As inscrições podem ser feitas pelo site Even3 ou pelo QR Code disponível no perfil oficial do Instagram @engenhariadeagronegociosuff.

Programação do Evento:



15/09/25 (Segunda-feira)

Período da Tarde: Presencial no Auditório da Escola de Engenharia UFF Vila VR

14h- Abertura Oficial do evento;

14h30- Palestra de Abertura: “Inteligência de mercado como diferenciação no agronegócio”, ministrada pelo Engenheiro de Agronegócios Dalton Galantini;

15h30- Palestra: “Garantia da qualidade e higienização no agronegócio”, ministrada pela Engenheira de Agronegócios Carolina Calheiros;

16h30- Coffee de Abertura.

Período da Noite: Atividades remotas através do Google Meet – Link da videochamada: https://meet.google.com/ptn-ymio-tmr (19h as 21h)

19h- Palestra: “Conexões sustentáveis através de parcerias estratégicas”, ministrada pela Engenheira de Agronegócios Shara Frauche;

20h- Palestra: “Adaptação do engenheiro de agronegócio – Industrial”, ministrada pelo Engenheiro de Agronegócios Matheus Alves.



16/09/25 (Terça-feira)

Período da Tarde: Presencial no Auditório da Escola de Engenharia UFF Vila VR

14h- Mesa redonda com os engenheiros de agronegócio: Murilo Amante, Luiz Carlos Corrêa Filho e Juliana de Souza Viana;

16h- Coffee break.

Período da Noite: Atividades remotas através do Google Meet – Link da videochamada: https://meet.google.com/zei-pgfv-qvn (19h as 21h)

19h- Palestra: “Versatilidade do Engenheiro de Agronegócios”, ministrada pelo Engenheiro de Agronegócios João Ferreira;

20h- Palestra: “Sustentabilidade no Agro, uma visão do Laboratório ao campo”, ministrada pela Engenheira de Agronegócios Luciana Abreu.



17/09/25 (Quarta-feira)

Período da Tarde: Presencial nas salas da Escola de Engenharia UFF Vila VR

14h- IV Mostra Científica: Apresentação de trabalho dos alunos;

17h- Encerramento do Evento.