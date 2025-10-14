A ação foi realizada nos bairros Vila Santa Cecília, Centro, Conforto e Retiro - Foto: Divulgação/Semop

A ação foi realizada nos bairros Vila Santa Cecília, Centro, Conforto e RetiroFoto: Divulgação/Semop

Volta Redonda - Dez condutores foram autuados e quatro motos removidas ao depósito municipal nessa segunda-feira (13) em Volta Redonda, quando uma ação conjunta entre a Polícia Militar, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) realizou a primeira operação de fiscalização de motociclista em diversos pontos da cidade: Vila Santa Cecília, Centro, Conforto e Retiro.

Foram abordadas um total de 140 motocicletas, com o principal objetivo de identificar os motociclistas que não possuem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que os torna, segundo a legislação, incompetentes para guiar os veículos. No caso das motos recolhidas, elas estavam sendo guiadas por condutores sem CNH e que não conseguiram um condutor habilitado que pudesse conduzi-las.

Segundo o balanço da operação, dez dos 140 motociclistas estavam em situação irregular, por não possuírem a CNH, o que resultou em autuação. Outras ações do tipo serão realizadas de forma contínua em outros bairros, com a finalidade de diminuir a quantidade de acidentes com os condutores de motos.

De acordo com o boletim divulgado em agosto pelo Centro Regional de Saúde do Trabalhador do Médio Paraíba I de Volta Redonda (Cerest/VR), ligado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS); Sistema Único de Saúde (SUS); e a Divisão de Saúde do Trabalhador, o município registrou 1.987 acidentes com motos entre 2023 e julho de 2025. O levantamento tinha entre suas finalidades adaptar as iniciativas já em curso, subsidiando a gestão em saúde e segurança pública, além de oferecer dados para planejamento de ações preventivas e assistenciais, como foi o caso da fiscalização realizada nessa segunda.

"Sabemos que a aquisição de motocicletas é vista como uma opção mais barata e prática de deslocamento, em relação aos carros de passeio, ou mais prática na comparação com o transporte público, e que muitos também utilizam a moto a fim de exercer uma atividade profissional. Isso pode resultar em situações que a pessoa adquire uma moto e passa a usá-la sem habilitação, o que é um fator de risco para ele e outras pessoas", alertou o comandante da Guarda Municipal, Silvano de Paula, lembrando que os motoboys representam pelo menos 35% do total de envolvidos nas ocorrências – número que pode ser ainda maior, pois mais da metade dos acidentados não teve a profissão registrada.

Mais dados

A necessidade de aumentar a fiscalização no trânsito é justificada por outros números do levantamento divulgado em agosto. De acordo com os dados apurados, a grande maioria dos motociclistas envolvidos nos acidentes são do sexo masculino: 78% do total. Em relação à faixa etária, mais de 75% das ocorrências acontecem com pessoas entre 18 e 40 anos: 39,8% dos acidentes envolvem jovens 18 a 25 anos, seguidos pelos adultos jovens, de 26 a 40 anos (35,8%); em seguida, estão os chamados adultos maduros, entre 41 e 55 anos (13,9%).

Atuação conjunta

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a integração entre as forças de segurança, que visa a garantia da segurança pública em Volta Redonda.

“Volta Redonda tem se destacado pelo trabalho em conjunto das forças de segurança, que resultam na redução de diversos índices. A questão dos acidentes com motos, entre outras irregularidades, é uma das nossas prioridades”, afirmou. “Constantemente retiramos das ruas veículos desse tipo em más condições ou conduzidas por inabilitados, o que pode resultar em acidentes com resultados irreversíveis. Esse tipo de operação, mais o sistema de vigilância por câmeras e a atuação nas ruas de nossos agentes, aumenta ainda mais a segurança de todos.”

Motociclista com CNH vencida e moto sem placa

Além da operação realizada ontem, agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), flagraram manhã desta terça-feira (14) um condutor com a CNH vencida há mais de três anos no bairro Ponte Alta. Além disso, ele conduzia uma moto sem placa.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado; no entanto, os agentes descobriram que o veículo conduzido por ele, uma Honda CG Fan, nunca havia sido emplacada.

Diante das irregularidades, a motocicleta foi removida e conduzida ao pátio da Guarda Municipal.