A apresentação será na sede do projeto, no bairro Vila MuryFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 13/11/2025 17:31

Volta Redonda - O projeto Volta Redonda Cidade da Música (VRCM) promove um Recital de Violas na noite desta sexta-feira, dia 14. Violinistas da Orquestra de Cordas vão se apresentar na sede do projeto, na Rua Graham Bell, nº 84, no bairro Vila Mury, às 19h. A sala de concertos tem capacidade para 120 pessoas e a entrada é gratuita.

A maestra Sarah Higino, que fará a regência do recital, afirmou que essa apresentação musical tem como objetivo valorizar o instrumento e o talento dos músicos do naipe de violas da Orquestra de Cordas, do projeto Volta Redonda Cidade da Música.

“O repertório foi cuidadosamente selecionado, voltado para o instrumento, valorizando a riqueza sonora e a versatilidade da viola, que passa de forma discreta aos olhos do público. Porém, a viola representa um papel essencial dentro de um grupo, quarteto ou orquestra de cordas. Posicionadas entre os violinos e violoncelos, além de um timbre maravilhoso, as violas têm a função de preencher as harmonias, conectar os timbres, é o instrumento que dá mais corpo no som do grupo. Com timbre aveludado, expressivo, se torna indispensável quando se quer construir uma boa sonoridade”, falou Sarah.

Cerca de 20 músicos vão interpretar o repertório composto pelas obras Dueto n°1 para 2 Violas (Allegro), Wilhelm F. Bach; Berceuse, de J. Lambert Ribeiro; Melorritmias (3° movimento), de Ernani Aguiar; Sonata em Ré menor (1° e 2° movimento) e Sonata em Ré menor (3° e 4° movimento), de J.C. Pepusch; The Swan, de Camilla Saint-Saëns; Sonata em Dó maior, de Michell Corrette; Concerto sol Maior, de Oskar Rieding; Suite n° 1 (Prelúdio), J. S. Bach; Chanson Celtique, de Cecill Forsyth; Sonata em Sol menor (1° e 2° movimento), de Henry Eccles; Concerto em dó menor (3° movimento), de J.C. Bach/Casadesus; Adoration, de Florence Price; e Twinkle Tango.

Entre os músicos que vão participar do Recital de Violas estão Reneide G. Simões, Pedro Moraes, Alice Miranda, Bruno Freitas César, Ester Leonardo Coelho da Silva, Kayky Wladmir Mayrink dos Santos, Ana Beatriz da Silva Fortes Dornelas, Gabriela Vitória Rodrigues de Souza, Maria Laura Costa da Silva, Verônica Egidia Netto, Elisa Vitória Alves Ribeiro, Deivid Paula Santos da Silva, Evellyn Vitória de Almeida Peralba Samora, Wescley Eduardo de Oliveira Lopes, Nicolas Pereira Geraldo, Pedro Yuri Silva Silvino, Maria Eduarda Galdino de Oliveira, Kauan dos Santos Esmeraldo da Silva e Lara Vitória Oliveira de Paula.