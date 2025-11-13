A apresentação será na sede do projeto, no bairro Vila MuryFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Volta Redonda Cidade da Música promove Recital de Violas nesta sexta-feira (14)
Apresentação vai reunir violonistas da Orquestra de Cordas, na sede do projeto, no bairro Vila Mury, às 19h
Tecnologia assistiva transforma rotina de estudante cego do projeto ‘Diploma Cidadão’
Equipamento entregue pela Prefeitura de Volta Redonda devolve autonomia e confiança a pessoas com deficiência visual
Volta Redonda está entre as três cidades que melhor transformam impostos em qualidade de vida no Brasil
Município do Sul Fluminense se destaca em educação e transparência e conquista o 3º lugar nacional em índice que mede a eficiência do gasto público
Volta Redonda registra em 10 meses de 2025 mais acidentes de motos que todo o ano passado
Levantamento do HSJB aponta aumento no número de motociclistas atendidos na unidade. Governo municipal tem atuado no combate a veículos irregulares, ações de conscientização, capacitação e formações de novos condutores
Prefeitura de Volta Redonda reforça estrutura da Saúde com novo veículo para transporte de medicamentos
Novo automóvel vai otimizar o abastecimento das unidades básicas, policlínicas, hospitais e UPA
Colégio José Botelho de Athayde, em Volta Redonda, promove exposição focada no meio ambiente e na sustentabilidade
Evento no último sábado (8) contou com trabalhos criados por alunos do 6º ao 9º ano do fundamental, além de estufa elétrica e oficinas, em parceria com o Sesc-RJ
