Ação com serviços gratuitos para toda a família acontecerá nos dias 27 e 29, com atendimentos em saúde, assistência social, educação e culturaFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Hemonúcleo de Volta Redonda recebe doação de 19 alunos do IFRJ no Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue
Ação faz parte da Semana do Doador Voluntário de Sangue, que segue até sexta-feira (28) com o objetivo de ampliar o número de doações
Volta Redonda conquista primeiro e segundo lugares na Etapa Estadual do II Prêmio Magda Soares
Após vencer a fase regional, município se destacou entre os 92 do estado, ficando na primeira posição da categoria Alfabetização e na segunda em Recomposição de Aprendizagens
Prazo para solicitação de desconto no IPTU 2025 de até 50% vai até sexta-feira (28) em Volta Redonda
Aposentados e pensionistas podem fazer o pedido pela internet ou de forma presencial em diversos pontos
Centro de Alzheimer de Volta Redonda vai ganhar uma ‘Cozinha Afetiva’
Espaço será usado para estimular lembranças, através do hábito de cozinhar, nos idosos diagnosticados com a doença
Memorial Zumbi reúne centenas de pessoas para o maior Festival de Curimba do Sul Fluminense
A 8ª edição do evento apresentou o tema "Zé Pelintra- Do Catimbó à Lapa"
