Ação com serviços gratuitos para toda a família acontecerá nos dias 27 e 29, com atendimentos em saúde, assistência social, educação e cultura - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 25/11/2025 15:55

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), promove na quinta-feira, 27/11, no bairro Santa Cruz (Avenida dos Ex-Combatentes), e no sábado, 29/11, na Praça Brasil, Vila Santa Cecília, o evento “Conexão Mega Cidadania”. A iniciativa, que acontece das 9h às 14h, oferece serviços e atividades gratuitas para toda a família, fortalecendo o acesso à cidadania, a inclusão social e a qualidade de vida da população.

Durante a ação, os moradores terão acesso à emissão de documentos, como 1ª e 2ª via do RG e certidões de nascimento, óbito e casamento, além de atualização e inclusão no CadÚnico e emissão da Carteirinha do Idoso. A população também poderá usufruir de atendimentos de saúde, incluindo vacinação contra HPV, influenza e outras, orientação sobre higiene bucal, escovódromo, corte de cabelo e tranças afro.

O evento oferece ainda oportunidades na área da educação e cultura, com matrícula para o EJA (Ensino de Jovens e Adultos), oficinas de grafite e robótica, teatro infanti, shows ao vivo e a Biblioteca Sobre Rodas. A iniciativa também promove a inclusão social, com a Patrulha do Idoso, distribuição de colares de girassol para identificação de pessoas com deficiência oculta, cadastro de currículos e emissão do Cadastur, do Ministério do Turismo. Para diversão e lazer de toda a família, haverá food truck, além de feira de adoção e agendamento para castração de animais.

A ação conta com a presença de diversas secretarias municipais, integrando assistência social, saúde, educação, cultura, esporte e lazer, oferecendo uma experiência completa de cidadania para a população. A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, reforça o convite à comunidade.

"O ‘Conexão Mega Cidadania’ aproxima a gestão municipal da população, garantindo acesso real a direitos e serviços. Toda a estrutura foi planejada para acolher, orientar e atender com dignidade. Contamos com a participação de todos.", ressaltou a secretária.

As senhas para os serviços do RJ Para Todos serão distribuídas das 8h às 11h, garantindo que toda a família tenha acesso a serviços essenciais, orientações, cultura e lazer.