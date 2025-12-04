Ingresso será solidário, mediante doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Ingresso será solidário, mediante doação de 2 quilos de alimentos não perecíveisFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 04/12/2025 15:00

Volta Redonda - Volta Redonda vai sediar no próximo domingo (7) um dos maiores eventos automotivos da região: o Mega Sul Fluminense. O evento será das 9h às 19h na Ilha São João e promete reunir mais de 10 mil pessoas. O ingresso será solidário, mediante doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis. O total arrecadado será destinado a entidades beneficentes do município.

A programação conta com diversas atrações, incluindo exposição de mais de 500 carros (rebaixados, antigos e esportivos); área de som automotivo; motoclubes; e arenas de manobras de carros e motos com pilotos do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais; além de área kids e praça de alimentação com Food Trucks.

Ulysses Acciarito, organizador do evento, ressaltou que o Mega Sul Fluminense se consolidou como um espaço seguro, autorizado e preparado para quem gosta de manobras de carros e motos, e de vivenciar a cultura dos motores de forma responsável.

“A nossa proposta é justamente essa: tirar essas práticas das ruas, conscientizar o público sobre segurança no trânsito e mostrar que existe um ambiente adequado para quem quer curtir esse universo sem colocar ninguém em risco”, disse, convidando o público para uma experiência única:

“Será um dia de atrações, integração e muita energia boa. A cada ano trabalhamos para entregar uma experiência melhor, mais organizada e mais completa. Esperamos todos vocês!”, completou.

“O Mega Sul Fluminense não é apenas uma exposição de veículos, é um espaço de convivência, inovação e integração entre apaixonados por automobilismo, expositores e famílias inteiras que prestigiam essa grande festa. Para nós, é motivo de orgulho receber um evento tão importante, que movimenta a economia, gera oportunidades e atrai visitantes de diversas cidades”, declarou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Ordem Pública define esquema especial de segurança

Na terça-feira (2), o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, recebeu, na sede da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), na Ilha São João, os organizadores da 4ª edição do Mega Sul Fluminense, Ulysses Acciarito e Renata Justino. A reunião serviu para tratar dos preparativos finais do encontro automotivo.

Durante a visita, Coronel Henrique apresentou o esquema de segurança planejado para o evento, com foco no ordenamento. Ele destacou a presença do ônibus de monitoramento móvel da Semop, que funciona como um Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e será instalado na área do Mega Sul Fluminense. O veículo permitirá monitoramento em tempo real de toda a movimentação na Ilha São João, auxiliando o trabalho dos agentes de segurança e garantindo mais agilidade na resposta a qualquer situação que demande intervenção.

“Nosso objetivo é oferecer segurança e tranquilidade para o público, para os organizadores e para quem participa do evento. O sistema de monitoramento e a integração com as demais forças de segurança vão contribuir para que tudo transcorra da melhor forma possível”, afirmou Coronel Henrique, que foi presenteado com uma camisa do evento.

De acordo com a organização, algumas regras serão adotadas para garantir a segurança e o bom andamento do encontro, como a proibição da entrada com bebidas e alimentos, além de ser proibida a entrada e permanência de menores de 18 anos desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

A 4ª edição do Mega Sul Fluminense conta com o apoio da Prefeitura de Volta Redonda, Secretaria Municipal de Cultura (SMC), Trânsito Seguro, Secretaria Municipal de Ordem Pública, Sesan (Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional), Comsea (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Volta Redonda) e Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude).