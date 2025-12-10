A avaliação ocorreu em novembro e o resultado foi divulgado na noite dessa terça-feira (9) - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

A avaliação ocorreu em novembro e o resultado foi divulgado na noite dessa terça-feira (9)Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 10/12/2025 17:57

Volta Redonda - O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), conhecido como Hospital do Retiro e administrado pela Prefeitura de Volta Redonda, conquistou oficialmente a Acreditação ONA (Organização Nacional de Acreditação), principal certificação de qualidade hospitalar do Brasil, reconhecida internacionalmente. A avaliação ocorreu em novembro e o resultado foi divulgado na noite dessa terça-feira (9). A cerimônia de entrega do certificado será anunciada nos próximos dias.

A certificação representa um marco histórico para a saúde pública de Volta Redonda e coloca o Munir Rafful como o primeiro hospital 100% municipal, de gestão direta, do estado do Rio de Janeiro, a alcançar esse padrão de qualidade.

Processo rigoroso e padrões elevados

A avaliação foi conduzida pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG), instituição credenciada pela ONA, seguindo os critérios do Manual Brasileiro de Acreditação – Versão 2022, que estabelece padrões nacionais de segurança do paciente, organização dos processos, gestão integrada e qualidade assistencial.

A acreditação é voluntária e extremamente criteriosa, analisando de forma sigilosa e detalhada todos os processos do hospital. Menos de 10% dos hospitais brasileiros possuem qualquer nível da certificação ONA — índice ainda menor entre unidades públicas.

A coordenadora médica da Qualidade do HMMR, Angela Maria Francisco Arbach, explica que o selo comprova que o hospital atende a padrões internacionalmente praticados. “A certificação garante processos seguros, protocolos bem estabelecidos, humanização e melhoria contínua. Isso se traduz em menos riscos, maior eficiência, redução de desperdícios e melhor experiência para os usuários.”

Benefícios diretos para a população

Com a Acreditação, o Hospital do Retiro passa a atuar sob protocolos rígidos e monitoramento permanente, garantindo mais segurança no atendimento; processos padronizados e confiáveis; menor risco de falhas; equipes continuamente treinadas; mais humanização; mais eficiência e agilidade; além de base sólida para novos projetos, parcerias e investimentos.

A certificação também exige avaliações periódicas, o que estimula o hospital a manter e aprimorar continuamente seu padrão de qualidade.

Reconhecimento da gestão

A diretora-geral do hospital e secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, destacou o significado histórico da conquista. “Hoje é um dos dias mais importantes da saúde de Volta Redonda. Poucos hospitais no Brasil alcançam esse nível. Essa vitória começou há muitos anos, quando criamos o primeiro escritório de qualidade e acreditamos que o Munir Rafful poderia ir longe. E ele foi.”

Ela reforçou o papel das equipes: “Quero agradecer à Dra. Ângela e ao Escritório da Qualidade, ao nosso corpo técnico e a todos os servidores. Essa certificação é o reconhecimento do trabalho diário de cada um que cuida do outro com dedicação e humanidade.”

Márcia também lembrou o apoio institucional. “Agradeço ao prefeito Neto, que confiou na equipe e deu autonomia para avançarmos, e ao deputado Munir Neto, parceiro fundamental no fortalecimento da rede.”

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, a conquista reforça os resultados positivos da saúde pública de Volta Redonda. “Apesar de pegarmos uma saúde crítica quando retornamos em 2021, conseguimos com muito esforço, trabalho, parcerias importantes como a do Governo do Estado, recuperar a saúde da nossa cidade, investindo em estrutura, pessoal, modernização, e estamos colhendo resultados. Sabemos que ainda há muito o que fazer, mas estamos no caminho certo para a saúde de Volta Redonda ser a melhor do país."