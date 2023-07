Armas apreendidas com os suspeitos baleados e mortos na Sapinhatuba 3 - Divulgação/PM

Publicado 04/07/2023 09:18 | Atualizado 04/07/2023 09:28

Angra dos Reis- Os morros da cidade em Angra dos Reis/RJ continuam sendo alvos da Polícia Militar contra o tráfico de drogas e a criminalidade. Na ação que resultou em confronto dessa segunda-feira, 3, dois suspeitos foram baleados e mortos na Sapinhatuba 3, localizada às margens da rodovia Rio-Santos, próximo ao trevo de acesso ao centro da cidade.

Segundo a PM, os agentes estavam em patrulhamento quando foram atacados a tiros por homens armados e revidaram. Houve intenso confronto. No cessar fogo, os agentes conseguiram entrar na localidade e nas buscas pelos criminosos encontraram dois homens baleados caídos no chão. Um deles estava com uma pistola calibre 40mm municiada, e o outro com uma de 9 mm também municiada, um rádio comunicador, um carregador e uma sacola com 230 trouxinhas de maconha, 171 cápsulas de cocaína e 159 pedras de crack, foram apreendidos na área do confronto.



Os suspeitos baleados foram socorridos e levados, segundo os policiais ainda com vida para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ, mas não resistiram aos ferimentos e foram a óbito.



O material apreendido foi levado para 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.