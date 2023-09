Campeonato começa hoje com prêmio de R$ 5 mil para quem erguer o troféu de campeão - Divulgação/LADAFAR

Campeonato começa hoje com prêmio de R$ 5 mil para quem erguer o troféu de campeãoDivulgação/LADAFAR

Publicado 23/09/2023 11:30

Angra dos Reis - A LADAFAR (Liga dos Amigos do Futebol de Angra dos Reis) promove a partir de hoje,( 23), à tarde, o seu campeonato de futebol amador 2023. Momento tão aguardado pelos times e jogadores que vai reunir 16 equipes na competição. O campeão vai embolsar R$ 5 mil de prêmio. Haverá hoje uma rodada dupla no Estádio Municipal, no Balneário, e uma partida no campo do Real, na Japuiba. Confira os jogos deste fim de semana.

Jogos serão realizados no estádio municipal, no Balneário e no campo do Real na Japuíba Divulgação/LADAFAR



Hoje - 23/09 – sábado

Estádio Municipal

14h - União Juventude x Real Mambucaba

16h - Barbosa FC x Água Santa

Campo do Real

15h - Divino FC x Sevla



Amanhã - 24/09 - domingo

Campo do Real

9h - Juventus CP x Junto e Misturado

11h - Vitória x Atlético Frade

13h - Juventude x Balneário

Os grupos ficaram assim definidos:



Grupo A

União Juventude

Barbosa

Água Santa

Real Mambucaba



Grupo B

Divino

Juventus Angrense

Junto e Misturado (JM)

Sevla



Grupo C

Vitória

Juventude (antigo Florestão)

Balneário

Atlético Frade



Grupo D

Caravelas

Real Jovem

Tipo Colômbia

Nova Aliança Estádio Municipal14h - União Juventude x Real Mambucaba16h - Barbosa FC x Água SantaCampo do Real15h - Divino FC x SevlaCampo do Real9h - Juventus CP x Junto e Misturado11h - Vitória x Atlético Frade13h - Juventude x BalneárioOs grupos ficaram assim definidos:União JuventudeBarbosaÁgua SantaReal MambucabaDivinoJuventus AngrenseJunto e Misturado (JM)SevlaVitóriaJuventude (antigo Florestão)BalneárioAtlético FradeCaravelasReal JovemTipo ColômbiaNova Aliança