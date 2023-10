Angra dos Reis

Angrense Adriano Camargo treina forte para mais uma " Fuga da Ilha Grande"

O evento é organizado pela Maratona Aquática sem Fronteiras (Masf) em Angra dos Reis/RJ cidade escolhida desde a primeira edição e envolve 16 categorias de solo (individual) e no revezamento por equipe com competidores homens e mulheres e PCD (Pessoas com Deficiência).