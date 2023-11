A Rio-Santos em Angra ficou totalmente bloqueada após a queda da árvore não houve feridos - Divulgação/reprodução rede social

A Rio-Santos em Angra ficou totalmente bloqueada após a queda da árvore não houve feridos Divulgação/reprodução rede social

Publicado 15/11/2023 11:37 | Atualizado 15/11/2023 11:54

Angra dos Reis – Os motoristas que aproveitaram o feriado desta quarta-feira(15), Proclamação da República com destino à Angra dos Reis e Paraty, no litoral, tiveram problemas logo cedo. Uma árvore robusta caiu na rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Camorim Pequeno, em Angra dos Reis/RJ, interditando a pista nos dois sentidos( Rio-Paraty).

O incidente causou congestionamento na rodovia na altura do Camorim Pequeno em Angra Divulgação/reprodução rede social

A árvore só foi removida após trabalho conjunto do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e CCR RioSP. Antes das equipes chegarem no local, moradores e motoristas tentaram retirar os galhos, sem sucesso. O tronco muito grosso, foi necessário o uso da motoserra. Não houve feridos.

Bombeiros e Defesa Civil municipal utilizaram motoserra para cortar o tronco da árvore Divulgação

As equipes tiveram trabalho. Meia pista foi liberada em alguns minutos, deixando o trânsito lento provocando uma gigantesca fila na BR. A árvore só foi totalmente removida por volta das 10h, duas horas após o ocorrido . Neste momento o trânsito flui normalmente, com as pistas liberadas.

A Concessionária lembra os cuidados necessários pra quem estiver trafegando na rodovia neste feriado prolongado. Atenção redobrada, limite de velocidade respeitado, evite ultrapassagem e por conta do fluxo intenso, paciência é fundamental, lembrando que álcool e direção não combinam. Não esqueçam de levar a garrafinha de água, faz sol e muito calor na região da costa verde.