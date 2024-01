Cota única tem 15% de desconto em fevereiro e parcelamento para quem estiver com o orçamento comprometido. Carnês liberados pela internet ou nos postos de atendimento - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 09/01/2024 11:40 | Atualizado 09/01/2024 11:55

Mangaratiba - As guias para o pagamento do IPTU 2024 já estão disponíveis para impressão, basta acessar o site da Prefeitura de Mangaratiba, pelo link https://spe.mangaratiba.rj.gov.br/IPTU/guia.aspx, ou comparecer nos seguintes locais: sede da Prefeitura (setor de cobrança), nos Centros de Atendimento ao Cidadão (CTACs) de Muriqui e Itacuruçá, e no contêiner na Praça Robert Simões.

Este ano quem optar por cota única terá 15% de desconto no IPTU até o dia 31 de janeiro. Quem optar por efetuar o pagamento valor integral até 29 de fevereiro, também garante 10% desconto. Já o contribuinte que escolher parcelar o IPTU, só deverá pagar a primeira cota em 29/02.

Condições de Parcelamento:

Em 2024, o parcelamento do IPTU poderá ser feito em 10 vezes, com o pagamento programado entre fevereiro e novembro de 2024. Caso não haja expediente bancário nas respectivas datas, o vencimento será prorrogado para o próximo dia útil, sem custo adicional ao contribuinte. O valor de cada parcela do carnê não poderá ser inferior a R$ 10,00.

Calendário IPTU 2024

Emissão das Guias - Janeiro

Cota única:

Desconto de 15% - Vencimento em 31/01/2024

Desconto de 10% - Vencimento em 29/02/2024

Parcelamento

1ª cota: Vencimento em 29/02/2024

2ª cota: Vencimento em 28/03/2024

3ª cota: Vencimento em 30/04/2024

4ª cota: Vencimento em 31/05/2024

5ª cota: Vencimento em 28/06/2024

6ª cota: Vencimento em 31/07/2024

7ª cota: Vencimento em 30/08/2024

8ª cota: Vencimento em 30/09/2024

9ª cota: Vencimento em 31/10/2024

10ª cota: Vencimento em 29/11/2024