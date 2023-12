Praia Maria Russa ( Mangaratiba) bombeiros procuram por homem desaparecido após um mergulho - Divulgação/Rede Social

Publicado 30/12/2023 10:03

Mangaratiba - Um homem foi visto entrando no mar na Praia Maria Russa, situada em Mangaratiba, na costa verde, na manhã deste sábado(30) e desapareceu, por volta das 7h, segundo populares que estavam no local. Com a demora para retornar a superfície, o Corpo de Bombeiros foi acionado, por um banhista.

Segundo a assessoria de Comunicação do CBMERJ, Bombeiros do destacamento de Mangaratiba, iniciaram às buscas, com apoio de embarcações. Em menos de três horas o corpo do homem foi retirado do fundo do mar. A Polícia Militar está no local. Após a liberação o corpo será encaminhado ao IML(Angra).