Uma das vozes que promete boas vindas ao ano novo em Mangaratiba - Divulgação/prefeitura de Mangaratiba

Publicado 26/12/2023 22:09

Mangaratiba - Visitantes e moradores de Mangaratiba, na costa verde, vão celebrar a virada do ano com muita paz e alegria, no ritmo de um bom pagode. Esta é a expectativa da secretaria de Eventos, responsável pelos preparativos de final de ano na cidade, um dos destinos turísticos no sul fluminense neste réveillon.

O evento começa às 19h do dia 31 em todos os locais. As orlas de Itacuruçá, Conceição de Jacareí, Muriqui, Praia do Saco e o centro de Mangaratiba, vão receber os artistas nos palcos dos eventos, que prometem animar a virada do ano com um show pirotécnico que vai iluminar o céu da região e dar boas vindas ao novo ano que se inicia. Entre as atrações; Gabby Moura, Lili Andrady, Sandro Martins, Renatinho e Nosso Querer. Imperdível.

Confira a programação completa

Gabby Moura

Mangaratiba (centro)

Largo Sebastião Queiroz de Almeida ( ao lado da Praça Robert Simões)

Sandro Martins

Praia do Saco ( orla da Praia em frente ao CIEP)

Renatinho

Itacuruçá (Orla do Axixá)

Nosso Querer

Conceição de Jacareí ( Orla da Praia)

Lili Andrady

Muriqui ( Orla da Praia)