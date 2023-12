Barreira no km 447, Clube Med, em Mangaratiba as duas pistas sentido Angra e Rio estão bloqueadas - Divulgação/reprodução rede social

Barreira no km 447, Clube Med, em Mangaratiba as duas pistas sentido Angra e Rio estão bloqueadasDivulgação/reprodução rede social

Publicado 08/12/2023 22:19 | Atualizado 09/12/2023 01:39

Mangaratiba - Atenção motoristas que estão trefegando pela Rio-Santos, a chuva continua forte na região da costa verde. Equipes da CCR depois de três horas de trabalho conseguiram remover todo material que deslizou da encosta atingindo a rodovia no km 447, próximo ao Clube Med, em Mangaratiba. A pista chegou a ficar totalmente bloqueada, depois que uma barreira caiu na noite desta sexta-feira(8) por volta das (21h30). Segundo a CCR, equipes atuaram no local para retirada da lama e pedras que deslizaram da encosta. O trânsito nesta madrugada ( 0h21) foi liberado para o tráfego.

Motoristas surpreendidos pelo deslizamento de terra e pedras em Mangaratiba que interditou a Rio-Santos Divulgação/reprodução rede

Segundo informações da CCR um veículo foi atingido na hora do deslizamento, sem gravidade. Não houve vítimas. Pedras e lamas escorregaram por conta da forte chuva que atingiu a cidade na madrugada desta sexta-feira (8) e voltou a chover forte por volta das 19h, encharcando ainda mais o solo. A chuva não dá trégua.

O trânsito flui normalmente nos dois sentidos. Não há bloqueio. a CCR faz um alerta: "Pista molhada no trecho. Mantenha distância segura do veículo que está a frente e respeite o limite de velocidade da via.



Informação sobre condições de tráfego no APP da CCR RioSP, WhatsApp (11) 2795-2238 e no 0800 0173536".