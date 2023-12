O homem preso confessou aos policiais que transportava drogas e um fuzil do Rio de Janeiro para Angra - Divulgação

Publicado 08/12/2023 12:42

Mangaratiba - Homem (28) foi preso, na Rio-Santos, em Mangaratiba, na noite dessa quinta-feira(7) por policiais federais após ser flagrado transportando um fuzil, carregadores e cocaína escondidos no tanque de combustível de um carro. Ele foi abordado em uma ação conjunta entre a PRF, a Polícia Federal e a Guarda Civil Municipal.

A prisão foi efetuada, quando os policiais abordaram o carro, na rodovia, e durante a revista localizaram o material dentro do tanque do veículo, com auxílio de um cão farejador. O motorista, de 28 anos, ainda ofereceu R$ 25 mil aos policiais para não ser preso. Ele acabou confessando que levava o armamento e o entorpecente do Rio de Janeiro para Angra dos Reis. Havia um fuzil - calibre 5,56mm -, diversos carregadores e quatro quilos de cocaína.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal.