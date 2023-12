Motociclistas socorridos em acidentes na Rio-Santos (Mangaratiba) são levados para o hospital municipal - Divulgação

Motociclistas socorridos em acidentes na Rio-Santos (Mangaratiba) são levados para o hospital municipal

Publicado 02/12/2023 20:44 | Atualizado 02/12/2023 20:48

Mangaratiba – Duas vítimas foram socorridas e levadas para o hospital municipal Victor de Souza Breves, após os veículos onde estavam, duas motos , terem se envolvido em acidentes na rodovia Rio Santos, em Mangaratiba, na costa verde, na tarde deste sábado(2).

O primeiro acidente registrado, foi no km 431, da rodovia, sentido Angra. O motociclista teria sofrido uma queda. Ele foi socorrido e levado para o hospital municipal da cidade, que não informou o estado de saúde. O outro acidente foi uma colisão entre uma moto e um carro de passeio, no km 425,3, no trevo de acesso à Praia Grande. As vítimas receberam atendimento no local e o motociclista foi removido para o hospital de Mangaratiba, que não atualizou o estado de saúde da vítima.