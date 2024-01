Técnicos vistoriam áreas de risco no bairro Junqueira para planejamento de ações - Divulgação/Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Publicado 04/01/2024 12:33

Mangaratiba - Nesta quarta-feira (03) técnicos da Defesa Civil da Prefeitura de Mangaratiba e do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ) realizaram uma visita técnica em toda a extensão da Estrada de Junqueira. A vistoria tem como objetivo elaborar um plano de ações preventivas para o local. O trabalho continua nesta quinta-feira,(4) por conta da chuva que atingiu a região da costa verde.

As equipes estiveram em diversos pontos sensíveis da via para avaliar possíveis riscos geológicos, incluindo, principalmente, os locais mais impactados por chuvas. Segundo o Secretário de Defesa Civil, Cel Rogério Escarani, a ideia é catalogar e preparar relatórios específicos para cada local visitado e assim planejar ações futuras, bem como, avaliar a necessidade de contenções.

Vale lembrar que este trabalho preventivo já vem acontecendo de forma colaborativa entre a Defesa Civil e o DRM em outros pontos da cidade.

“Agradeço mais uma vez a parceria do Presidente do DRM, Luiz Cláudio Magalhães, com Mangaratiba. É de extrema importância e valia ter os técnicos capacitados do estado nos auxiliando a elaborar essas ações preventivas. Esse trabalho técnico nos ajuda a levar segurança para a população”, explicou o Secretário de Defesa Civil.

Por conta da instabilidade no tempo e previsão de mais chuvas no Estado que as cidades estão em alerta monitorando as áreas consideradas críticas.