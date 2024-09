Morro do Tatu, centro de Angra, fogo se alastrou chegando próximo às residências e comércio - Divulgação/rede social

Morro do Tatu, centro de Angra, fogo se alastrou chegando próximo às residências e comércioDivulgação/rede social

Publicado 12/09/2024 21:33 | Atualizado 12/09/2024 22:37

Angra dos Reis - Nesta quinta-feira (12), dois focos de incêndio foram registrados em Angra dos Reis, na costa verde. Um na mata fechada localizada no bairro Camorim Pequeno e outro na entrada da cidade, também na vegetação localizada no Morro do Tatu. Segundo os moradores do morro o fogo começou no início da tarde (13h) e ainda por volta das 18h equipes do Corpo de Bombeiros estavam no combate às chamas, totalmente controladas por volta das 19h30, sem novos focos de incêndio.

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil emitiu um alerta sobre o elevado risco de incêndios florestais em Angra dos Reis neste período de temperaturas altas e baixa umidade do ar. No mesmo dia, segundo a instituição foram identificados pelo menos três pontos de queimadas no município.



Angra dos Reis possui a maior área preservada de Mata Atlântica da região sul-fluminense, com quase 65 mil hectares, e importantes unidades de conservação, como o Parque Estadual Cunhambebe, a APA Tamoios e o Parque da Cidade (Parque Municipal da Mata Atlântica).



Para evitar o surgimento de novos focos de incêndio, a Defesa Civil municipal alerta " é importante que não se queime lixo, folhagens, galhos e entulhos, principalmente se for próximo de áreas de vegetação. Também não se deve jogar bituca de cigarro no chão, pois, além de sujar o ambiente, isso faz o mato seco pegar fogo com mais facilidade. É importante também descartar o lixo adequadamente, por meio do sistema de coleta, não soltar balões e evitar acender fogueiras, velas, lareiras, lamparinas e lampiões. Quando necessário, certifique-se de apagá-los corretamente".

Corpo de Bombeiros já combateu 14 mil incêndios florestais no Estado só neste ano

Segundo dados do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, o número de incêndios florestais aumentou cerca de 85% em todo o Estado. Só nos oito primeiros meses, deste ano, a corporação já atendeu 6.178 ocorrências, a mais do que no mesmo período do ano passado.

Ainda de acordo com a Assessoria de Comunicação do CBMERJ, em 2023 o Corpo de Bombeiros atuou em 11.037 combates a fogo em vegetação. De 1º de janeiro a 23 de agosto, foram 7.417 chamados. Já neste ano até agora houve 13.595 acionamentos, 2.558 a mais que no mesmo período do ano passado.

A corporação conta atualmente com dois Grupamentos de Socorro Florestal e Meio Ambiente (1º e 2º GSFMA), localizados, no alto da Boa Vista em Magé. A atuação no combate aos focos de incêndio é pelo ar e terra. Com auxílio de aeronaves, drones, viaturas especializadas e bombeiros militares especialistas em incêndio florestal trabalham dia e noite para evitar a propagação das chamas. Outra arma que a corporação utiliza, cada vez com mais frequência, é a informação. Campanhas na imprensa e nas redes sociais alertam para os riscos de práticas comuns que podem levar a grandes desastres ambientais, com prejuízos para a flora, a fauna, vidas e bens. O CBMERJ também realiza operações simuladas periódicas e treinamento constantes da tropa em preparação para estes tipos de ocorrências.



Em caso de incêndio, deve-se fazer contato imediato com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.



Focos de incêndio podem ser denunciados por meio do programa Linha Verde 0300- 2531177. Provocar queimadas é crime, Lei Federal 9.605/1998, com pena de reclusão de dois a quatro anos e multa.