Definidos os times que vão se enfrentar nas semifinais do futebol de praiaDivulgação/Futebol Aterro

Publicado 10/09/2024 01:50

Angra dos Reis - O 3º Angrense de Futebol de Praia no Aterro do São Bento já conhece os nomes dos seus semifinalistas: o Barbosa vai pegar o Passo Rodo, e o Santa Fé vai enfrentar o Caravelas. Os confrontos das semifinais já acontecem no próximo sábado, dia 14. Os dois jogos serão no campo 1: às 14h30, Barbosa x Passo Rodo, e às 16h, Santa Fé x Caravelas.

Os confrontos das quartas de final foram disputados no último sábado, 07, à tarde. No campo 1, o Barbosa conseguiu vencer o Vitória pelo placar de 2 a 1, com gols de Leonardo e Paulo Ricardo, com Winicius fazendo o gol do Vitória.

E na outra partida das quartas de final, ocorrida no mesmo horário, só que no campo 2, o Passo Rodo venceu o Pracinha por 4 a 3, com muito aperto, pelo fato de que o Pracinha jogou muito bem, principalmente na segunda etapa, e no final quase complicou a vida do Passo Rodo. Os gols do Passo Rodo foram marcados por Gabriel Pretinho, Beto e Iguinho (2), com Matheus, Paulinho, e um gol contra do Alanzinho para o Pracinha.

Nas duas partidas de fundo, no campo 1, Santa Fé e Provetá empataram em 2 a 2 no tempo normal. Os gols do Provetá foram marcados por Kevin e Micaias, e pelo Santa Fé estufaram as redes os jogadores Joninha e Cocão.

Vale ressaltar que quando tudo parecia que daria a vitória de 2 a 1 para o Provetá, que inclusive perdeu inúmeras oportunidades para aumentar o placar, o Santa Fé não desistiu e continuou pressionando até sair um gol de pênalti no finalzinho da partida. A disputa pela vaga foi para a disputa de pênaltis, e o Santa Fé venceu por 2 a 1.

E no outro jogo, no campo 2, o Caravelas venceu de goleada o União Carmo, por 6 a 0, com gols de Thiago Fraga, Ronny (2), Raí (2) e Maurinho. Apesar da goleada, o placar elástico não disse muito o que foi o jogo, pois o União Carmo fez uma partida bastante dura e parelha com o Caravelas, especialmente no segundo tempo, quando teve reais chances de empatar a partida. Mas o time do Morro do Peres partiu pra cima, foi eficiente nos contra-ataques e fez um gol atrás do outro, final q6 a 0.