Avenida Júlio Maria fechada para o trânsito até às 16hDivulgação/Arquivo

Angra dos Reis - A partir das 23h desta sexta-feira, (6), até às 16h do sábado, (7), o estacionamento de veículos estará proibido ao longo da Avenida Júlio Maria; na Rua Pereira Peixoto - da igreja da Matriz até a Rua Coronel Carvalho; no Largo Borges de Carvalho - em frente ao Tuca Parafusos; na Avenida Presidente Castelo Branco; na Rua Manoel do Rosário; no Largo da Lapa e em alguns pontos estratégicos, de modo a possibilitar a passagem de coletivos.

O fluxo do trânsito na Avenida Júlio Maria, onde será realizado o desfile cívico de 7 de setembro, será interditado a partir das 6h de sábado, para a montagem da estrutura oficial e dos dispositivos que visam à organização do evento.

A concentração do desfile está prevista para o cruzamento da Avenida Oswaldo N. Martins com a Avenida Presidente Castelo Branco, até os Correios. Um palanque para as autoridades será montado no passeio público situado na margem direita da Avenida Júlio Maria, sentido Centro/Balneário.

SAÍDA DOS ÔNIBUS E TÁXIS

Os pontos de ônibus também passarão por alterações: aqueles que atendem usuários do trajeto via Morro da Cruz serão remanejados para a Avenida Júlio Maria, em frente ao Convento do Carmo; os da via Balneário, para a Avenida Dr. Coutinho, em frente à Delegacia. Os ônibus da linha Vila Velha sairão da Avenida Castelo Branco, próximo ao antigo Serviço Público. O sentido da rua da Praça Codrato de Vilhena - Praça do Papão - será invertido para os táxis.

ÁREAS ISOLADAS

A montagem dos isolamentos e barreiras usadas no evento abrangerá trechos distintos. Barreiras com cones e fitas serão instaladas na Avenida Júlio Maria, sentido Balneário/Centro, próximo ao Posto de Gasolina Santos Reis, e no sentido Centro/Balneário, após a entrada do cais dos pescadores. A contramão de direção será isolada com cones do Largo Borges de Carvalho, Rua do Comércio até a Rua Pereira Peixoto.

Barreiras com cones e fitas também serão colocadas no Largo Borges de Carvalho, esquina com a Rua Doutor Bastos; na Rua Professor Lima com a Rua Teixeira Brandão; na Rua do Comércio, esquina com a Travessa Almirante Brasil; na Rua Coronel Carvalho, esquina com a Avenida Raul Pompeia. A Rua Doutor Bastos, as Avenidas Júlio Maria e Oswaldo Neves Martins - do Supermercado Rede Market até a Avenida Presidente Castelo Branco, e a Av. Raul Pompeia - terão acesso somente até a Rua da Conceição, além do Largo da Lapa e Travessa Almirante Brasil, que receberão interdições.

FLUXO DO TRÂNSITO

O trânsito via Morro da Cruz seguirá da seguinte forma: Rua Prefeito João Galindo - Rua Coronel Carvalho - Rua Honório Lima - Avenida Júlio César de Noronha; via Balneário: Avenida Ayrton Senna - Rua Doutor Coutinho – Rua Frei Inácio - Rua Coronel Carvalho - Rua Honório Lima - Avenida Júlio César de Noronha.

O fluxo do trânsito na saída da cidade será pelo Trevo São Bento, Avenida Osvaldo Neves Martins, Avenida Presidente Castelo Branco - Rua Álvaro Pessoa (Antigo Fórum) - Largo Borges de Carvalho - Rua do Comércio (contramão, do Largo Borges de Carvalho até a Rua Pereira Peixoto) - Rua Coronel Carvalho - Rua Manoel do Rosário ou Rua Prefeito João Galindo.

Agentes de trânsito estarão nas ruas para orientar a população da melhor forma possível sobre as mudanças que ocorrerão ao longo do dia.