Drogas apreendidas com suspeito no Bracuí - Divulgação/PM

Publicado 04/09/2024 10:48

Angra dos Reis - A Polícia Militar prendeu nessa terça-feira (3) um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Bracuí em Angra dos Reis, na costa verde. Com ele um rádio comunicador e entorpecentes foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na 166ª DP.

A prisão foi feita pelos policiais do Grupamento de Ações Táticas do 33⁰ BPM, durante ronda policial na localidade. O suspeito foi abordado e na revista foram encontrados: 83 pinos de cocaína, 61 pedras crack e 01 rádio transmissor. O homem e todo material apreendido, foram encaminhados à 166ªDP, onde a ocorrência foi registrada. O preso está à disposição da Justiça e será encaminhado a um presídio no estado.