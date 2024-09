Operação da PF no combate ao contrabando de veleiros fundeados na baía da Ilha Grande - Divulgação/PF

Publicado 03/09/2024 15:50

Angra dos Reis - Uma operação da Polícia Federal chamada "Vento na Quilha", apreendeu nesta terça-feira(3) sete embarcações, todas avaliadas em cerca de R$ 5,6 milhões. A operação foi realizada na Baía da llha Grande, em Angra dos Reis, na costa verde. Os proprietários serão intimados a depor.

O objetivo da operação é combater o contrabando e o descaminho de veleiros fundeados na Baía da Ilha Grande. A ação, contou ainda com apoio da Receita Federal e Marinha do Brasil.



Segundo a PF, o caso começou a ser investigado após a chegada de embarcações com características de estaleiros europeus na baía de Angra, porém, com documentações que constavam ser de fabricação artesanal em território nacional, chamando atenção dos agentes, que durante o trabalho de investigação concluíram "que as pessoas envolvidas no esquema traziam as embarcações para o Brasil e faziam o procedimento na Marinha para a regularização como construção nacional. Eles tinham até laudos de engenharia naval".



As sete embarcações apreendidas por contrabando mediante fraude, estavam avaliada em cerca de R$ 800 mil, cada uma. Os proprietários das embarcações serão intimados a prestar depoimento e podem responder por falsidade ideológica, contrabando e descaminho, com pena de até 12 anos de prisão.