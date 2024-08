Deputada estadual Célia Jordão - Divulgação/Assessoria deputada

Publicado 29/08/2024 01:25

Angra dos Reis - A deputada estadual Célia Jordão (PL) solicitou ao governador Cláudio Castro (PL) a implantação de uma unidade do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) no município de Angra dos Reis, na costa verde. Por meio da Indicação Legislativa Nº 3409/2024, já em trâmite na Assembleia, a parlamentar pede que o governador verifique com a Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor a criação da nova unidade.



“O Procon é um instrumento importante de proteção e defesa dos consumidores e, por isso, é essencial a implantação deste Programa em nossa região. A iniciativa irá garantir a fiscalização e aplicação das normas de defesa do consumidor nos estabelecimentos comerciais”, afirmou Célia Jordão.

Hoje, o atendimento é feito no prédio do Legislativo angrense. No local, funcionários capacitados e um advogado orientam a população a como encaminhar suas reclamações à Justiça.