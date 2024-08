Caminhada sairá da Matriz, na rua do comércio até o convento do Carmo - Divulgação/Rede social

Caminhada sairá da Matriz, na rua do comércio até o convento do CarmoDivulgação/Rede social

Publicado 25/08/2024 10:43

Angra dos Reis - Neste domingo, (25), a comunidade católica realizará a Caminhada da Fé, pela principal rua do centro de Angra dos Reis, na costa verde. Em romaria, os fiéis sairão da igreja da Matriz, nesta manhã chuvosa, após a missa das 9h, em direção ao convento do Carmo. Todos estarão levando uma rosa que será entregue a Nossa Senhora do Carmo, como ato de fé e esperança, em Deus, para que autoridades se mobilizem em prol de erguer o telhado do templo que desabou há uma semana, 19 de agosto.

A igreja, existente há mais de 400 anos é datada do século XVIII e foi interditada pela Defesa Civil Municipal, após apresentar rachadura nas vigas do telhado. O problema foi levado pelo frei João Paulo Pereira Moraes, da paróquia Nossa Senhora da Conceição e responsável pelo complexo arquitetônico da Ordem Terceira do Carmo, ao órgão que durante uma vistoria determinou que o espaço fosse fechado ao público. No local eram celebradas missas e reunia um grande número de fiéis. Desde então os católicos estão de luto.

O Convento do Carmo é um dos monumentos da cidade, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,(IPHAN). Na semana passada, terça-feira (20) após a queda, na segunda-feira(19), técnicos junto com representantes da prefeitura e da igreja, estiveram no local, avaliando os danos materiais e fazendo um levantamento do que será necessário para reparar o templo. Segundo informações da equipe técnica, não há previsão de quando o telhado será reconstruído.

" Os escombros estão sendo retirados e será feita uma seleção do que pode ser usado e descartado. Para restauração segundo o IPHAN, é preciso que a Ordem Primeira do Carmo, envie uma proposta do que será necessário, para que o instituto avalie a possibilidade". Lembrando que para o trabalho minucioso, deverá ser feito por especialistas em restauração de patrimônio e autorizada pelo Iphan.

É por esta tamanha burocracia e demora dos órgãos competentes e envolvidos na restauração, que a manifestação silenciosa dos fiéis tem por objetivo renascer a esperança, em Deus, para que as obras que vão reerguer o telhado da igreja, sejam realizadas o mais rápido possível.

"Aos poucos o luto se transforma em luta! Caminhamos confiantes com Deus que cuida de nós todo o tempo, e manifesta seu amor mesmo nas horas onde tudo parece estar perdido, a última palavra do Senhor é sempre a vida! A esperança não engana! (Leve uma flor para ser ofertada diante da imagem de Nossa Senhora do Carmo)", É com esse sentimento que frei Fernando, está convocando a igreja e a sociedade para o ato em prol da reconstrução do telhado do templo religioso e que tem um valor cultural incalculável para o país, trata-se de um patrimônio de mais de 400 anos.

Interdição

O local cuja estrutura há um mês foi interditado pela Defesa Civil Municipal, apresentava rachadura. Desde então não havia circulação de pessoas, apenas os trabalhadores, que nada sofreram, durante uma obra de revitalização. Segundo o município o Iphan autorizou que o telhado fosse escorado com madeiras para que a obra fosse realizada, evitando possível dano, o que não adiantou. Em nota a prefeitura disse que "mantém à disposição do órgão para colaborar com ações emergenciais necessárias".

Nossa reportagem entrou em contato com a superintendência do IPHAN, no Rio, em nota explicou que "o problema no telhado foi identificado pelo Iphan em maio deste ano durante uma vistoria dos técnicos em uma outra igreja, e que houve a interdição, e o espaço estava sem seu acervo há cerca de um mês. Foi identificado o deslocamento de diversas telhas na cobertura da Igreja da Ordem Primeira, bem como peças de madeira que compõem a estrutura do telhado desgastadas e apodrecidas por ação da umidade provinda de infiltração e ação de cupins. No dia 30 de julho, autorizou que o telhado da igreja fosse escorado de forma emergencial, de modo a estabilizar a estrutura do edifício enquanto era preparado o material técnico definitivo para a reforma do mesmo".



A reunião entre a prefeitura e o Iphan de aprovação e a liberação do projeto de escoramento ocorreu, segundo o instituto, uma semana antes do ocorrido, em Paraty, cidade vizinha. Na terça-feira (20) uma nova vistoria foi realizada pela equipe técnica do IPHAN, no local.

O historiador Carlos Eduardo, atua no ativismo cultural há 35 anos, em sua rede social e para nossa reportagem, ele disse que o possível desabamento já havia sido anunciado, assim como outros prédios tombados no município, estão ruindo, entre eles, a Igreja onde comporta o Museu de Arte Sacra. O alerta tem registro datado em setembro de 2022, em sua rede social. e reforça que "Pra mexer nessas estruturas tem que ter certificado de especialização em restauro. São materiais do século XVIII e XIX, existentes há mais de 400 anos".

"Nós, enquanto comunidade católica, estamos em luto. A nossa Igreja do Carmo, é uma das igrejas principais da nossa cidade de Angra dos Reis. Uma igreja que tem não só um impacto religioso, mas também cultural", afirmou o Frei João Paulo Pereira Moraes, da paróquia Nossa Senhora da Conceição e responsável pelo complexo arquitetônico da Ordem Terceira do Carmo. Foi ele quem acionou a Defesa Civil após avistar uma fissura no teto durante uma celebração. O pároco e toda a comunidade esperam uma solução definitiva e imediata do problema.