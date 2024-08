Pestalozzi atende 371 usuários com idade entre 0 a 59 anos - Divulgação

Publicado 26/08/2024 17:23

Angra dos Reis - “A vida educa. Mas a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim de ação. É atividade.”. É com este propósito que a Associação Pestalozzi em Angra dos Reis na costa verde, comemorou mais um aniversário, ontem, dia 25 de agosto. Para marcar a data uma programação extensa está em prática desde o último dia 21, na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Entre as atividades estão palestras, confraternização e uma caminhada.

Nesta segunda (26), para marcar os 51 anos da instituição, foi realizada uma caminhada no centro da cidade. Os usuários e seus familiares, saíram da Igreja do Carmo em direção ao Teatro Municipal, no bairro São Bento, passando pela rua do Comércio. Amanhã, (27), será oferecido um delicioso café na sede localizada no bairro Parque das Palmeiras, "Dia Feliz", na quarta-feira (28) para encerrar a programação será ministrada uma palestra com tema "Autonomia e Direitos Sociais", na escola municipal, Júlio César Larangeira às 13h.

A Pestalozzi atende gratuitamente 371 usuários na faixa etária entre 0 a 59 anos, dos bairros desde Garatucaia ao Parque Mambucaba e Ilha Grande, além de contemplar o município vizinho de Rio Claro. Em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão Nº 13.146, de 06 de julho de 2015, a instituição busca desenvolver programas, projetos, serviços e ações de defesa e garantia de direitos à Pessoas com Deficiência, na perspectiva de sua plena inclusão social.

“Nossos usuários são atendidos na Saúde, Educação e na Assistência Social, no Centro de Assistência e Convívio, de acordo com suas necessidades levantadas em avaliações e triagens realizadas por equipe multidisciplinar, composta por médicos Neurologista e Pediatra/Ambulatório de Doenças Raras, Fisioterapeutas, Psicólogos, Assistentes Sociais, Fonoaudiólogos, Nutricionista, Odontólogo, Professores, Profissional de Educação Física e Oficineiros”- disse Margareth Machado, fonoaudióloga da Pestalozzi.

Para garantir o atendimento, a Pestalozzi recebe verba de convênios firmados com a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, através da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. O que segundo a administração, apesar da importante parceria governamental, ainda falta recursos financeiros para ampliar os serviços e conseguir atender a uma demanda em fila de espera. Para isso a instituição conta ainda, eventualmente, com doações voluntárias de parceiros jurídicos e físicos, além de associados.

“Para conseguirmos manter o atendimento, cumprirmos com as obrigações tributárias e mantermos a manutenção da instituição, organizamos eventos como almoços beneficentes, bingos, rifas, bazar e outros” –disse Margareth.







Instalação da sede

No município de Angra dos Reis, no ano de 1973, através de ideias conjuntas de médicos, professores, pais e cidadãos da nossa sociedade, que se interessavam por colocar em prática a filosofia difundida pelo pedagogo Johann Heinrich Pestalozzi, foi instalada a sede da instituição Pestalozzi.

Atualmente denominada Associação Pestalozzi de Angra dos Reis, é uma organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos, instalada no Parque das Palmeiras com terreno doado pela Prefeitura e construída pela Petrobrás.

No dia 25 de agosto de 2024 foi celebrado 51 anos da instituição. Toda sua estrutura calcada com base na Lei nº 8.742, de 1993, a Pestalozzi vem ao longo desses anos executando projetos voltados, prioritariamente, para a defesa e efetivação de direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção de cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais e articuladas com os órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos em particular ao seu público-alvo.

É certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS; possui o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde- CNES, prestadora de serviço ao SUS e na Educação, a Escola da Pestalozzi está autorizada junto ao Conselho Municipal de Educação a ministrar na Educação Infantil.

“O nosso atendimento caracteriza-se como um serviço especial de Média Complexidade Complementar à Rede destinando-se ao atendimento a Pessoas com Deficiência Intelectual, Paralisia Cerebral, Atraso ou Retardo no Desenvolvimento Neuropsicomotor, Bebês de Alto Risco ou Prematuridade e acompanhamento às respectivas Famílias”.

Todos os serviços são disponibilizados de forma gratuita.