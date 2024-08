Imaginação não vai faltar para os confeiteiros na 2ª edição do Trick Cake, no Iate Clube Aquidabã - Divulgação/Assessoria Evento

Imaginação não vai faltar para os confeiteiros na 2ª edição do Trick Cake, no Iate Clube AquidabãDivulgação/Assessoria Evento

Publicado 21/08/2024 10:34 | Atualizado 21/08/2024 11:11

Angra dos Reis - Cerca de 3 mil visitantes são esperados na 2ª edição do Congresso Trick Cake, que acontece nesta quarta e quinta-feira (21) e (22), no Iate Clube Aquidabã, em Angra dos Reis, na costa verde do estado. O tema deste ano será o ‘Cartoon’. Haverá novidades como o Reality de bolos ao vivo e a Sala do Cacau, uma atração inédita, focada em explorar o universo do chocolate e suas oportunidades no Brasil. O congresso de confeitaria faz parte do Calendário de Eventos Oficial do município.

Nesta edição serão mais de 50 marcas em exposição e mais de 170 aulas de confeitaria, proporcionando inúmeras oportunidades de networking para os visitantes. Estão previstas na programação aulas-show, aulas-kids, exposições e palestras com a presença de confeiteiros renomados como Tábata Romero, chef Léo Oliveira e Danilo Confeiteiro. O evento acontece das 12h às 20h.



A escolha do tema ‘Cartoon’ não foi à toa. Uma tendência que vem crescendo dentre as docerias de todo o Brasil, o estilo inusitado atrai clientes de todas as idades e são muito instagramáveis. A aparência divertida e diferente deste tipo de bolo faz parecer que saiu diretamente de um desenho animado. O Trick Cake que é organizado pelo chef Patrick Santos, será aberto a profissionais que queiram aprimorar suas habilidades e também para entusiastas da confeitaria que desejam se atualizar sobre as novidades e tendências desse mercado.

Com mais de 8 mil alunos no mundo digital e presencial e 317 mil seguidores nas redes sociais, Patrick Santos é ao mesmo tempo, a mente criativa por trás do evento que movimenta o turismo e a economia por onde passa. A expectativa em Angra dos Reis, é de gerar um impacto econômico significativo, em mais de R$ 500 mil, e atrair visitantes de várias partes do Brasil e do exterior.



“As expectativas são grandes este ano. Vamos reunir verdadeiros artistas da confeitaria de todo o Brasil, além de confeiteiros da Argentina e Uruguai. É emocionante ver o crescimento do Trick Cake e poder contribuir para o sucesso deste evento”, revela.



Os ingressos estão sendo comercializados no site www.sympla.com.br. Os participantes que doarem um quilo de alimento não perecível, vão concorrer a prêmios durante o evento. As doações serão revertidas as instituições de caridade da cidade.



Angrense, referência nacional iniciou sua carreira aos 14 anos



Natural de Angra dos Reis, Patrick Santos, hoje morador de São Gonçalo, no Rio, começou a trilhar a carreira aos 14 anos, quando decidiu superar as dificuldades, com garra e uma batedeira emprestada da vizinha, começou a vender bolos de pote pelas ruas da cidade. Desde então, não parou mais de progredir.



Embora ainda jovem, aos 25 anos, já possui 11 anos de experiência na área e se aperfeiçoou na categoria de bolos artísticos. Formado em Cake Design pelo Senac-Niterói, conquistou a posição de referência nacional e recentemente, lançou o livro ‘Receitas de Sucesso’, onde compartilha suas receitas e sua inspiradora trajetória de vida.

"Comecei novo, com uma vida difícil, e isso me motivou. No livro, ensino não só as minhas receitas, mas também conto sobre a minha jornada e como cheguei ao sucesso de hoje" – finalizou.