Hospital Maternidade de Angra dos Reis - Divulgação/reprodução rede social

Hospital Maternidade de Angra dos ReisDivulgação/reprodução rede social

Publicado 22/08/2024 00:55

Angra dos Reis - Ao longo do ano, diversas iniciativas voltadas para o incentivo ao aleitamento materno são realizadas nas unidades de saúde do município. O Hospital e Maternidade de Angra dos Reis (HMAR) segue promovendo, neste mês de agosto várias ações sobre o tema em horários e locais variados, reforçando a importância da amamentação para mães e filhos.

O leite materno tem todos os nutrientes de que o bebê precisa até o sexto mês de vida. Quando recebe só leite materno, não precisa consumir chá, sucos ou água. Além disso, ele contém a água de que o bebê necessita, mesmo em locais muito quentes.

"Amamentar os bebês logo após o nascimento favorece a redução da mortalidade neonatal – que acontece até o 28º dia de vida. O aleitamento materno na primeira hora de vida é igualmente importante para o bebê e para a mãe, já que auxilia nas contrações uterinas, diminuindo o risco de hemorragia. Para além das questões de saúde, a amamentação reforça o vínculo afetivo entre mãe e filho".

Calendário de atividades do HMAR:

25/08 – domingo

(externo)

Local: Sala de reunião – HMAR

9h – Abertura do Workshop

9h30 – Coffee break.

10h – Workshop – curso para futuras mamães e papais com o tema “Amamentação e os principais cuidados com o recém-nascido (banho, cuidados com o coto umbilical, troca de fraldas e apresentação da caderneta da criança e principais vacinas)” – teoria e prática. Facilitadores: enfermeira Maria Cavalcante, Dr. Marcos Rocha, enfermeira Isabella Souza e agente de saúde Patrícia Rodrigues.

26/08 – segunda-feira

(interno)

Local: HMAR

9h – Abertura e boas-vindas, distribuição do laço dourado (símbolo da amamentação). Palestra: “Reduzindo a lacuna: apoio à amamentação para todos.” (tema WABA 2024).

Palestrante: Dr. Marcos Rocha – Pediatra e Diretor Técnico.

9h15 – Coffee break

10h30 – ·Aula com atividade prática sobre: O manejo clinico da amamentação (Com Certificado, sorteios e entregas de brindes).

Preceptora: Enfermeira Maria Cavalcante – Especialista em UTI Neonatal e Consultora em amamentação.

11h – Dicas para o sucesso do Aleitamento Materno - atividades lúdicas com as nutrizes no Alojamento Conjunto - direcionada pela equipe multidisciplinar.

Facilitadora: Enfermeira Isabella Souza

15h – Palestra: “Os dez passos para o sucesso do aleitamento materno – Comissão para implantação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança – IHAC no HMAR”.

Palestrante: Enfermeiro Iran Soares – Participação especial da Dra. Regina Celi, Coordenadora da Saúde da Criança da SMS.

27/08 – terça-feira

(externo)

Local: Quilombo Santa Rita (Bracuí) e HMAR

10h – HMAR Extramuros – Visita da equipe multidisciplinar do HMAR ao Quilombo Santa Rita – Bracuí – Roda de conversa com gestantes e nutrizes quilombolas para abordagem do tema amamentação – "Reduzindo a lacuna: apoio à amamentação para todos” (WABA 2024).

(interno)

15h – HMAR – Dicas para o sucesso do aleitamento materno; atividades lúdicas com as nutrizes no Alojamento Conjunto – direcionada pela equipe multidisciplinar.



28/08 – quarta-feira

(externo)

Local: Aldeia Sapukai (Bracuí)

8h – HMAR Extramuros - Visita multidisciplinar do HMAR à Aldeia Sapukai (Bracuí) - Roda de Conversa com as mulheres indígenas para abordagem do tema: "Cambú - Oferecer o peito - conhecendo a prática da amamentação na cultura indígena, para um acolhimento humanizado e incentivo do aleitamento materno exclusivo na aldeia. "Reduzindo a lacuna: apoio à amamentação para todos” (WABA 2024).

(interno)

Local: HMAR

14h – Grupo Acolher apresentando dicas para o sucesso do aleitamento materno; logo após, visita guiada com a equipe multidisciplinar. Facilitadora: enfermeira Isabella Souza.

29/08 – quinta-feira

(externo)

Local: Comunidade Abraão/Ilha Grande – ESF do Abraão

10h – Visita multidisciplinar do HMAR à comunidade do Abraão/Ilha Grande. Roda de conversa com as gestantes e nutrizes caiçaras para abordagem do tema: Amamentação - "Reduzindo a lacuna: apoio à amamentação para todos" (WABA 2024).

(interno)

Local: HMAR

15h – Dicas para o sucesso do aleitamento materno - atividades lúdicas com as nutrizes no Alojamento Conjunto – direcionada pela equipe multidisciplinar. Facilitadora: enfermeira Isabella Souza.

30/08 – sexta-feira

(externo)

Local: Clube Comercial - Rua do Comércio, 79 – Centro

Encerramento das atividades da semana mundial do aleitamento materno

9h – Abertura

9h30 – Apresentação de vídeo institucional

10h – Palestra Magna: Amamentação para tod@s – Diversidade, equidade e inclusão. Palestrante: Diretora-executiva do HMAR, Dra. Patrícia Neves (Pediatra).

11h – Coffee Break (Oficinas de boas práticas: Grupo Acolher; Aleitamento materno; Prevenção de infecções; Direitos da mulher que amamenta; Ouvidoria legal).

11h30 – Peça teatral.

12h – Show de Talentos HMAR – Apresentação e premiação do melhor vídeo (feito pelas equipes do HMAR) com o tema: Amamentar "Divertidamente".

12h30 – Talk Show – Mitos e verdades da amamentação. Apresentação: enfermeira Maria Cavalcante

13h – Encerramento.