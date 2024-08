Angrense já atuando no futebol chinês - Divulgação/ Atleta

Angrense já atuando no futebol chinêsDivulgação/ Atleta

Publicado 27/08/2024 10:06

Angra dos Reis - Angra é um celeiro de atletas e observada por todos os cantos do mundo. Prova disso é a contratação de dois jogadores angrenses pelos clubes de futebol profissional da China. Ambos têm o mesmo nome, Weverton, e a mesma idade, 22 anos. Weverton Rangel, mais conhecido pelo apelido de Pitbull, está atuando nas posições de lateral esquerdo e zagueiro, e Weverton Pereira, o Gudula, tem jogado de atacante pelos extremos do campo, mas o seu treinador tem o colocado nos jogos às vezes como meia-atacante ou falso 9.

Weverton Gudula se prepara para entrar em campo no solo chinês Divulgação/Atleta

Weverton Pitbull entra na sua segunda temporada no futebol chinês, mas mudou de clube. Ele atuou em 2023 pelo North District, e agora acertou um novo contrato com Tai Po Football Academy. Ele veio para Angra passar alguns dias de férias com a família, em julho, e voltou para a China recentemente, acompanhado de outro jogador angrense, o Weverton Gudula. Pitbull conseguiu que o amigo acertasse contrato com o seu antigo clube, o North District.

Ambos estão jogando em Hong Kong, e disputam o campeonato de futebol profissional da China. A competição nacional vai começar no fim desse mês de agosto. Pitbull já está bem acostumado aos hábitos e costumes do país asiático, entrando na sua segunda temporada, enquanto Gudula começa a se adaptar a vida na China.

“Eu tenho me comunicado muito por aqui falando inglês, mas tenho aprendido algumas palavras em mandarim, a língua oficial na China. Estou muito feliz com essa oportunidade que estou tendo, apesar da saudade da família e amigos de Angra”, disse Gudula.