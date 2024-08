Inscrições abertas para cadastro reserva Agente Comunitário de Saúde - Divulgação/Arquivo

Publicado 29/08/2024 00:26

Angra dos Reis - Foi publicado o edital do concurso público para Angra dos Reis, na costa verde. A seleção é para cadastro de reserva ao cargo de agente comunitário de saúde. O salário inicial do aprovado será de R$3.039,83. Conforme indicado no edital, os aprovados serão contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



O contrato do aprovado terá validade de dois anos, a contar da data de assinatura do primeiro contrato, podendo ser prorrogado por igual período.



Para ingressar no cargo de agente comunitário de saúde, o candidato deverá possuir o nível médio completo.



As inscrições poderão ser feitas até o dia 12 de setembro, no portal do Instituto AOCP, organizador do processo seletivo. Para confirmar a inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento de taxa no valor de R$75.