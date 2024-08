Nova unidade de armazenamento tem capacidade para receber combustíveis usados até 2045 - Divulgação/Eletronuclear

Nova unidade de armazenamento tem capacidade para receber combustíveis usados até 2045Divulgação/Eletronuclear

Publicado 30/08/2024 20:41

Angra dos Reis - A Eletronuclear concluiu a primeira fase da segunda campanha de transferência de elementos combustíveis irradiados da usina Angra 2 para a Unidade de Armazenamento Complementar a Seco de Combustível Irradiado (UAS). A atividade teve início no dia 26 de abril e foi concluída nesta terça-feira, (27).

Nesta etapa, foram transferidos 480 elementos combustíveis usados da usina Angra 2 para a UAS, localizada dentro da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA). A segunda fase, que começará em 2025 e se estenderá até 2026, estará focada em Angra 1.

A unidade de armazenamento foi projetada para comportar 72 Hi-Storms, com capacidade para receber combustíveis usados até 2045. Durante a primeira campanha, que aconteceu entre 2021 e 2022, foram transferidos 15. Já na fase inicial da segunda, finalizada nesta semana, foram mais 15. Após a conclusão da atual campanha, incluindo a contribuição de Angra 1, serão ao todo 48 Hi-Storms armazenados.

O processo foi realizado com total conformidade com os mais rigorosos padrões de segurança, garantindo a proteção dos trabalhadores, da população local e do meio ambiente. É importante observar que a desmobilização completa dos profissionais envolvidos na operação está prevista para 30 de setembro.

A Eletronuclear destaca que os combustíveis usados não são considerados rejeitos radioativos, pois ainda contêm potencial energético significativo que pode ser reaproveitado no futuro. Países como Rússia, França e Japão já utilizam técnicas de reciclagem para esse material.

Como funciona a transferência?

A operação consiste na transferência de elementos combustíveis provenientes das paradas de reabastecimento das usinas, visando abrir espaço para que as piscinas de armazenamento possam receber novas quantidades.

Primeiramente, todas as atividades acontecem dentro do Edifício do Reator UJA (Área Controlada). É a fase do carregamento de elemento combustível no cânister, um subcasco que fica armazenado dentro de um casco, denominado de Hi-trac.

Depois de receber o elemento combustível, ocorrem as seguintes etapas: solda da tampa do cânister, drenagem da água e secagem interna. Nesse momento, o subcasco fica dentro do Hi-Trac, que é um casco temporário. Somente depois, esse subcasco é inserido dentro do Hi-Storm e, por fim, armazenado na UAS.

Sobre a UAS

A Unidade de Armazenamento Complementar a Seco de Combustível Irradiado (UAS) é projetada para receber os elementos combustíveis após o processo de resfriamento nas piscinas especiais das usinas. Esses elementos são armazenados em canisters construídos com aço e concreto, que garantem a segurança e a integridade do material.

O sistema de armazenamento da UAS é semelhante ao utilizado em cerca de 70 locais nos Estados Unidos e é projetado para resistir a eventos como terremotos, tornados e inundações.