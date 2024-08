Informações sobre os cursos gratuitos na sede do Senai, no Village, no bairro de Jacuecanga - Divulgação/rede social Firjan

Angra dos Reis - Cerca de 8 mil vagas para cursos de qualificação profissional gratuitos oferecidos pela Firjan/Senai em todo o Estado. Angra dos Reis é uma das cidades beneficiadas. As aulas acontecem entre setembro e dezembro deste ano. As inscrições seguem até o preenchimento das vagas oferecidas. Os interessados devem procurar a unidade que funciona na rua Alagoas, nº 24, no Village, em Jacuecanga, munidos de documentos de identidade, CPF, comprovantes de escolaridade e renda, se forem menores acompanhados pelo responsável legal, em horário comercial. As ofertas são para Eletricista de Obras e Instrumentista Industrial. Segundo a Firjan para se cadastrar é necessário alguns pré-requisitos: atender as regulamentações dos cursos; como idade de escolaridade, ter renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo federal e acesso a um computador ou notebook, para aulas EAD.



