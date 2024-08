Deputada Célia Jordão (centro) em reunião na Comissão Interministerial para os Recursos do Mar - Divulgação/Assessoria deputada

Publicado 31/08/2024 10:28 | Atualizado 31/08/2024 10:39

Costa verde - A deputada estadual Célia Jordão (PL) esteve, nessa sexta-feira (30), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para uma reunião com a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). A parlamentar, uma das principais representantes do setor marítimo na Assembleia Legislativa do Rio e presidente da Comissão de Indústria Naval, OffShore, Petróleo e Gás da Alerj, foi convidada pelo contra-almirante Ricardo Jaques Ferreira para o evento, que discutiu sobre a Economia do Mar.

Célia Jordão (E), convidada para encontro em Brasília, sobre Economia do Mar Divulgação/Assessoria deputada



Acompanhando a deputada, também esteve na reunião o comandante Márcio Vasconcelos. Na ocasião, a equipe da comissão apresentou aos convidados os desafios e demandas do segmento. Célia Jordão reiterou seu compromisso com o setor e destacou a importância do encontro.



"A Economia do Mar é um grande potencial do Brasil para a geração de emprego e renda para a população. O nosso estado, especialmente, apresenta diversas oportunidades no que diz respeito ao assunto, por isso, é essencial que estejamos aqui discutindo o cenário do setor, os avanços que já tivemos e os aspectos de melhoria", afirmou a parlamentar.

Durante a conversa, foram tratados também aspectos relacionados à capacitação e qualificação profissional para atuação nas diversas frentes de trabalho que se abrem com a expansão da Economia Azul. “Com relação à formação, discutimos a questão da falta de cursos específicos para o setor, a exemplo da engenharia de pesca. Há um gargalo muito grande de cursos para marítimos. Essa pauta precisa ser amplamente discutida”, defendeu Célia Jordão.