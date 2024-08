Está localizada ao lado do Colégio Estadual CEAV, na Rua Coronel Carvalho, em Angra - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 31/08/2024 12:07 | Atualizado 31/08/2024 12:17

Angra dos Reis - Sem burocracia e para agilizar alguns serviços prestados à população a Defensoria Pública/RJ, está com as portas abertas neste sábado(31), em uma ação conjunta com o Detran. O atendimento acontece das 10h às 15h.

A população será ofertada com todos os serviços prestados pela Defensoria em Angra, entre eles o de comprovação de paternidade, através do pedido de DNA. O objetivo é agilizar os processos no mês de comemoração dos 70 anos da Defensoria Pública no estado. Outro parceiro é o Detran, que estará no local emitindo a primeira e segunda via da carteira de identidade. Para o atendimento é necessário apresentar certidão de nascimento ou de casamento.

Quem passar pelo local ainda poderá conferir a exposição dos 70 anos da Defensoria Pública. Todos os serviços oferecidos gratuitamente estão concentrados na rua Coronel Carvalho nº 230-A no centro da cidade.