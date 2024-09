Zé Augusto na disputa pela prefeitura "vai valorizar o servidor público e atender a demanda na saúde" - Divulgação/Assessoria candidato

Publicado 02/09/2024 10:02 | Atualizado 02/09/2024 10:05

Angra dos Reis - Angra dos Reis é a segunda maior cidade do sul fluminense, localizada na costa verde do estado. A população habitacional estimada em 181.228 habitantes ( censo IBGE) , desses, 137.275 eleitores irão às urnas para escolher o prefeito da cidade. São cinco candidatos registrados para o cargo e 238 a vereador, na disputa das eleições municipais, que serão realizadas no dia 6 de outubro de 2024, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Cada um representando diferentes partidos coligados e defendendo diversas propostas de governo.

Entre os candidatos a prefeito, Zé Augusto, (Republicanos), seu vice, pastor Luís Gustavo, vem pela coligação “Angra pode mais". Se for eleito garante acabar com as O.S (Organizações Sociais), que mantêm a gestão do atendimento da saúde na cidade. Valorização dos servidores públicos será o marco da sua administração, criar frentes de emprego, incentivando a instalação de novas empresas privadas na cidade, entre elas a do transporte público municipal. O orçamento da cidade está em torno de R$ 2 bilhões e para isso o candidato afirmou que iniciará seu governo, caso for eleito, com uma auditoria na prefeitura. Nossa reportagem foi conversar com Zé Augusto e traz detalhes dessa entrevista.





Entrevista

Saúde

O Dia – De zero a dez qual a sua nota, na gestão da saúde em Angra com orçamento um pouco mais de R$ 600 milhões e qual o seu plano de governo para melhorar o atendimento à população?

Zé Augusto – “Nota 4. Temos que de fato tirar essas OS, que há muito tempo eu venho denunciando ao Ministério Público, até pela fiscalização que venho fazendo. A gestão da saúde tem que estar nas mãos de pessoas comprometidas com a saúde e da cidade. Hoje precisamos investir em pessoas. Nós vemos uma cidade que só faz obra com cimento e areia, quero fazer obras de transformação de vidas, onde nós observamos equipamentos sem médicos, sem especialistas e sem nenhuma transparência, com um orçamento de mais de R$ 600 milhões. na Saúde. Por exemplo: Tratamento de pacientes com câncer, Angra não tem. Neurocirurgião, só tem um na rede, então no nosso plano de governo, vamos aumentar o quadro de funcionários técnicos especializados, valorizando e buscando esses profissionais. A marcação de consultas, de exames, acompanhamento das cirurgias, tudo será feito pelo celular, evitando que pessoas tenham que acordar, às 4h da manhã para ficar em uma fila em busca de atendimento, podendo fazer isso do seu conforto de casa. Evitando que favores políticos passem pessoas na frente de pessoas necessitadas na hora das suas cirurgias, e ainda que esses pacientes saibam onde estão os médicos que estão sendo pagos pela prefeitura, e os remédios oferecidos pela rede pública. Transparência, vou priorizar na questão da saúde.”



Emprego

O Dia - Como o senhor pretende viabilizar a oferta de emprego uma vez que a prefeitura e Câmara são as que mais empregam na cidade? O senhor fala de Empresa Municipal de Desenvolvimento, como vai funcionar?



Zé Augusto – "Vou trabalhar primeiramente com Leis de Incentivo Fiscais, para que aqui seja um atrativo onde empresas venham se instalar. Vou bater na porta das empresas para mostrar aos seus donos que Angra dos Reis é o melhor cartão postal para suas empresas, que nós temos uma estrada que liga Rio/São Paulo, ou seja, liga Rio com o Brasil inteiro, e somos uma das poucas cidades no país que tem um porto, apesar de está no jeito que está. Vamos municipalizar o porto como foi feito em Itajaí, respeitando os contratos que tem hoje, mas olhando para o porto não como um pedacinho de Angra, como algo importantíssimo para a nossa cidade, para região e para o desenvolvimento econômico. Ninguém quer vir para uma cidade onde o governo fecha as portas e não quer recebê-las. Eu vou dar a solução pra elas, através da lei de incentivo e de polos profissionalizantes que vou colocar em cada distrito".



Cursos técnicos/Educação



O Dia – Alunos do ensino médio sem perspectivas para o mercado de trabalho. Eles alegam falta de cursos profissionalizantes. Qual a sua proposta de governo?



Zé Augusto – "Ensino médio apesar de ser de responsabilidade do estado a nossa responsabilidade é com os nossos alunos. Vamos colocar em todas as unidades escolares do ensino médio, com formação técnica, prontos para o mercado de trabalho. E cobrar dessas empresas que já estão instaladas e que vão vir, com incentivo fiscal, absorver a mão de obra qualificada nesses polos. Não podemos aceitar com um orçamento bilionário, mais de R$ 2 bilhões como é o de Angra e nós ficarmos nas mãos do governo do estado e federal, que também tem polos na cidade como a Faetec, hora aberta hora fechada. A Brasfels tem incentivo fiscal instalada há muito tempo aqui, nós vamos sentar pra conversar com a empresa inclusive também sobre o transporte dos trabalhadores. Além dos polos profissionalizantes em todas as unidades do ensino médio, vou ampliar o cartão estudante e investir mais na educação. O meu secretário será um servidor público. Creche será integral, com mais ofertas para que as mães possam trabalhar com tranquilidade".



Transporte Público

O Dia - Angra disponibiliza do passageiro cidadão, já é um avanço precisa melhorar; são 2 duas passagens, não atendem a população que pede pelo menos 4. Outro ponto é a superlotação. A oferta no horário é pouca para a quantidade de usuários. Qual será a sua atuação para melhorar o transporte público em Angra?



Zé Augusto – "Nesses 58 anos da empresa Senhor do Bonfim eu fui o único entre os candidatos a entrar com ação na justiça contra a empresa, para derrubar aumento de passagem, fazer leis para colocar wi-fi, ar-condicionado, para dá um pouco de conforto aos usuários. O meu compromisso é fazer nova licitação para Angra ter mais uma empresa concorrente, estenderemos o passageiro cidadão para todos, com bilhete único e com durabilidade de cinco horas".



Saneamento Básico/ abastecimento de Água

O Dia - Levantamento do IBGE aponta que somente 40% do esgoto é tratado em Angra. Diariamente recebemos denúncias de esgoto a céu aberto e inclusive caindo em córregos, rios e praias. Qual a sua proposta para sanear Angra e evitar despejos de esgoto no maior potencial turístico da cidade, as praias do continente e da Ilha Grande. E quanto ao abastecimento de água, problema crônico na cidade, nesta época de estiagem?



Zé Augusto – "Ilha Grande recebeu um prêmio de Patrimônio Mundial Natural e ela se quer tem o seu saneamento básico. Tem estação de esgoto totalmente precária, o que fizeram foi estender um pouco pra frente o esgoto que cai totalmente in natura no maior patrimônio que temos depois da população. Vamos fazer os investimentos necessários e políticas públicas para que as pessoas que façam de forma adequada o seu saneamento tenham incentivo através do IPTU, para que o morador nos ajude a cuidar da cidade. Água, a nossa cidade tem. Todo ano é a mesma coisa. Eu quero aumentar a capacidade dos reservatórios para este momento de estiagem, porque é o ano todo gastando água".



Desastres naturais

O Dia – Cerca de 40% da população vive ainda em área de risco e as casas continuam sendo construídas nessas áreas escorregadias, e sabemos que Angra é uma das cidades do país atingidas por desastres naturais. Como solucionar esse problema?



Zé Augusto – "Eu vejo como vida, muito mais importante do que áreas que estão desabando. Perdi amigos nessas tragédias, recentemente na Monsuaba. Dinheiro a nossa cidade tem. Hoje a nossa Defesa Civil tem a metade do orçamento do Parques e Jardins. Eles valorizam mais plantinhas e flores do que vida. Eu quero investir para que não aconteça e fazer uma parceria com a Marinha do Brasil, nós temos o Colégio Naval em Angra dos Reis, que caso aconteça algum problema eles possam colocar à disposição as fragatas, helicópteros e dá um atendimento rápido a nossa população. E investir para que não aconteça".

Segurança



O Dia – É visível que houve uma melhora na segurança pública nesses últimos três anos, mas ainda há problemas. Qual o seu plano de governo para uma Angra mais segurança?



Zé Augusto – “Melhorou bastante, mas vou abrir concurso público para a prefeitura, para guarda municipal. Hoje nós temos agentes de trânsito, além da parceria com estado".



O Dia - O que a população pode esperar do senhor a partir de 2025, nos próximos quatro anos, caso seja eleito prefeito de Angra?



Zé Augusto - “Sem fila para atendimento na saúde, transparência do dinheiro público, qualidade na Educação, fui um bom gestor como presidente da Câmara vou usar essa experiência, somada a capacidade de atuação em políticas públicas. Sem fazer falsas promessas temos projetos para fazer a cidade crescer e dá certo”.