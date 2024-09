Luís Eduardo (E) novo vice de Ferreti e Jorge Eduardo Mascote (D) vai tentar a reeleição na Câmara Municipal - Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 04/09/2024 00:00 | Atualizado 04/09/2024 00:11

Angra dos Reis - O candidato Cláudio Ferreti (MDB), da Coligação “Angra no Caminho Certo”, tem um novo vice na corrida para a Prefeitura de Angra: o advogado angrense Luís Eduardo Mascote (PP), irmão de Jorge Eduardo Mascote que teve a candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral, na tarde desta terça-feira (3). O novo vice é angrense, e possui vasta experiência na administração pública.



A troca foi necessária devido a uma decisão do juiz Carlos Manuel Barros de Souto, da 147ª Zona Eleitoral, que, na tarde desta terça-feira, (3), impugnou o registro de candidatura de Jorge Eduardo Mascote, irmão de Luís Eduardo, como vice na chapa de Ferreti. Com tranquilidade o então candidato a vice, fez um pronunciamento aos seus eleitores em um vídeo na rede social, “Caberia recurso, mas não há por que criar uma instabilidade para uma chapa vencedora como a do MDB-PP”, resumiu Jorge Eduardo.



Ferreti e Luís Eduardo Mascote são candidatos pela “Coligação Angra no Caminho Certo”, que é a maior aliança das eleições municipais de 2024, composta também pelos partidos PP, Solidariedade, PRD, PDT, Agir e Podemos.



Segundo a assessoria de Ferreti, o candidato segue confiante em sua caminhada rumo à Prefeitura, agora ao lado de Luís Eduardo Mascote.