Pescador João(E) protagonista da história - Divulgação/PMAR

Pescador João(E) protagonista da históriaDivulgação/PMAR

Publicado 03/09/2024 23:30

Ilha Grande - Um final de semana que vai ficar marcado na memória dos moradores da praia de Provetá, na Ilha Grande, em Angra dos Reis/RJ. O tão esperado longa-metragem “Meu amigo pinguim” foi exibido pela primeira vez no sábado(31) para toda comunidade, na praça central da praia. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, conseguiu uma autorização junto a Paris Filmes para a exibição do filme em primeira mão. O pescador João Pereira de Souza, inspirador do filme que em setembro vai ganhar as telas do cinema brasileiro esteve presente e assistiu sua história juntamente com sua família, vizinhos e amigos.

O filme mostra a história real de amizade entre o pescador, morador do Provetá, na Ilha Grande, e o pinguim Dindim. Na trama, o humilde pescador João, interpretado pelo ator Jean Reno, se afastou do mundo após uma tragédia, mas quando ele descobre um pinguim à deriva sozinho no oceano, encharcado de óleo de um vazamento, seu primeiro instinto é ajudar. Ele não apenas resgata a criatura marinha, mas cuida da ave e o apelida de Dindim.

O filme Meu Amigo Pinguim, da Paris Filmes, chega aos cinemas brasileiros em 12 de setembro.