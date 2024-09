Cláudio Ferreti afirma que vai buscar parcerias para Angra continuar a crescer - Divulgação/assessoria candidato

Publicado 04/09/2024

Angra dos Reis – O candidato a prefeito de Angra Cláudio Ferreti (MDB), e seu vice Luís Eduardo Mascote (PP) da Coligação “Angra no Caminho Certo”, garantem dar continuidade ao desenvolvimento de Angra dos Reis, se forem eleitos. Para Ferreti uma das vantagens que o coloca na frente dos adversários é a experiência adquirida nos 40 anos de funcionalismo público, desses, 11 anos do atual prefeito Fernando Jordão, o engenheiro foi responsável por grandes obras e projetos que beneficiaram a cidade, entre elas: construções de escolas de qualidade proporcionando bem-estar aos alunos e servidores e um upgrade no setor do turismo. Um dos municípios do Estado com orçamento, em torno de mais de R$ 2 bilhões, Ferreti destaca como um dos seus grandes projetos “acolher a população e com ações proporcionar às pessoas que vivem em vulnerabilidade social a oportunidade de reintegração na sociedade, resgatando sua identidade, com oportunidades no mercado de trabalho. Para conhecer esses novos projetos, nossa reportagem foi conversar com Ferreti e saber detalhes do seu plano para governar Angra, se for eleito.



Entrevista

Emprego

O Dia – Como o senhor pretende viabilizar a oferta de emprego, uma vez que a prefeitura e Câmara são as que mais empregam, hoje, na cidade?

Ferreti – “Vamos através de parcerias trazer para Angra cursos de qualificação profissional, como por exemplo na área de náutica, um dos setores que está crescendo no município e podemos criar através da Escola do Emprego que faz parte do programa Economia do Mar, preparar profissionais para ocupar os setores voltados para atividades de náutica, embarcações de lazer, e também para as indústrias instaladas aqui. Focar com esses cursos os estabelecimentos menores, que precisam dessa mão de obra. Somos uma das cidades da América Latina com maior número de embarcações que trabalham com turismo. Vamos oferecer cursos de idiomas ( línguas), por ser uma cidade turística, em parcerias com Senai, Sesc iniciativa privada. Eu não vou ter vergonha de buscar essas parcerias para desenvolver Angra. Outra realidade voltada é o programa Jovem Aprendiz, 200 jovens já estão no mercado de trabalho no município.



Educação

O Dia - Sabemos que houve investimentos nesses últimos anos, como o cartão do aluno que garante as famílias carentes a compra de material, além da distribuição de aparelhos, tabletes, como ferramenta educativa. O que precisa para melhorar e garantir uma educação de qualidade, já que o Ideb, avalia a educação no Estado do Rio, como uma das piores e Angra avançou muito pouco?



Ferreti – “Nosso projeto da universalidade do ensino infantil – garante todas as crianças do município o acesso à educação, vamos trabalhar para ser o tempo integral. Os investimentos são altos, é um desafio, mas com políticas públicas para formação básica a gente consegue alcançar. Outro projeto excepcional que já está funcionando na escola Júlio César Larangeira é a escola que atende pessoas com Capacidade de Alto Rendimento de Aprendizagem. Uma ou duas cidades no Brasil tem, e Angra é uma delas. Nossa proposta que aliás já está sendo feito é o trabalho para trazer empresas que abracem esses jovens dando oportunidades no mercado de trabalho. Vamos avançar com creches em horário Integral para todas as crianças, fortalecimento de Programas de Saúde na Escola: expansão de programas como o "Saúde no Olhar", que já distribuiu gratuitamente 3.500 óculos a alunos, Escolas Vocacionais, educação voltada para o futuro, incluindo robótica, educação financeira e empreendedorismo e a criação de Centro de Oportunidades para a Juventude com programas de pré-vestibular social e capacitação profissional para jovens”.



Desastres Naturais

O Dia - Cerca de 40% da população vive ainda em área de risco e as casas continuam sendo construídas nessas áreas escorregadias, e sabemos que Angra é uma das cidades do país atingidas por desastres naturais. Como solucionar o problema? Quanto aos desabrigados na Monsuaba o projeto habitacional nem saiu do papel.



Ferreti – “O projeto habitacional da Monsuaba é um projeto do Estado. A contrapartida da prefeitura foi ceder o terreno e nós fizemos. Posso citar aqui os investimos como: instalação de sirenes, pluviômetros, sistema de alerta SMS e Cell Broadcast. Realizamos ações preventivas pela Defesa Civil, sabemos que precisamos avançar ainda mais. Outro ponto importante é que o município, continua fazendo contenções de encostas, assoreamento dos rios, para que com as cheias a população não sofra com as enchentes. É bom destacar que 85% do nosso território não é edificante. Dentro da engenharia, com obras planejadas podemos tornar essas áreas habitáveis. Vamos continuar fazendo obras de contenções de encostas e reflorestamento dessas áreas. Estado e Governo Federal estão longe da realidade da cidade. O município vai buscar parcerias para avançar com essas obras”.



Transporte Público

O Dia - Angra disponibiliza do passageiro cidadão já é um avanço, precisa melhorar. São 2 duas passagens e não atendem a população que pede pelo menos 4. Outro ponto é a superlotação. A oferta no horário é pouca para a quantidade de usuários. Qual será a sua atuação para melhorar o transporte público em Angra?



Ferreti – “Passageiro cidadão iniciativa importante do governo. Temos que analisar com muita responsabilidade, por conta dos gastos com o programa, que já foi suspenso com o governo anterior por falta de verba. A nossa proposta é criar bilhete único, que vai reduzir a fila de espera nos terminais rodoviários”.



Turismo –

O Dia – A Ilha Grande continua sendo o destino dos turistas que chegam em Angra. Qual o incentivo para os visitantes ficarem no continente?



Ferreti – “O continente tem seus atrativos. Nós fizemos recentemente o Mirante da costeirinha, temos corredor turístico da Ponta Leste, onde tem o Forte e Monumento do Aquidabã. No continente, Parque do Mangue, já está bem avançado o projeto, além das praias e da Ilha Grande, é claro. São 94 km, de um canto ao outro do município. Você pode fazer um circuito com ônibus, por esses pontos. Uma notícia de ante mão é que no dia 26 de outubro terá o pregão para empresa que vai executar o projeto Parque da Cidade. Outra proposta é o desenvolvimento do turismo de base comunitária e fortalecimento de infraestruturas turísticas: construções de unidades de turismo comunitário, sinalização turística abrangente, concessão do Parque da Cidade e Parque da Chácara (com aquário) para fortalecer o turismo continental. Modernização de infraestruturas dos Cais de Santa Luzia e Abraão e a criação da Estação de Embarque de Garatucaia”.



Social

O Dia – Angra uma cidade turística e nós vivemos um caos social. A quantidade de pessoas em vulnerabilidade social, vivendo nas ruas. Qual o seu plano de governo para solucionar o problema?

Ferreti – “Conversar com prefeitos das cidades próximas, buscar ajuda dos governos federal e estadual, avançar nas propostas de ampliar o projeto da Casa de Reabilitação no Bracuí, inserir essas pessoas no projeto de qualificação profissional para reintegrá-las no mercado de trabalho, criar alternativa de vida para esses moradores terem acesso aos projetos culturais e esportivos, criação de Centros de Convivência para Idosos, inclusão de Pessoas com Deficiência no mercado de trabalho”.





Saneamento Básico/ Água

O Dia - Cerca de 60% do município, segundo dados do IBGE, não tem saneamento básico. Sabemos que já houve um avanço com a despoluição da Praia do Anil e o restante? Qual o programa de governo?



Ferreti – “ Melhoria da Qualidade do Saneamento nas praias do continente e da Ilha Grande , aumento da eficiência do tratamento de água e esgoto”.





Segurança

O Dia – É visível que houve uma melhora na segurança pública nesses últimos três anos, mas ainda há problemas. Qual o seu plano de governo para melhorar e garantir uma Angra mais segura?

Ferreti - “Nós trabalhamos em parceria com o Estado e tivemos um avanço grande. Criação de 16 unidades policiais criadas em parcerias no Parque Mambucaba; Frade; Serra D’água; Belém; Areal; Glória 2; Centro; Morro do Santo Antônio; BPTur na entrada da cidade; Camorim (2); Monsuaba; Garatucaia; Provetá; Araçatiba; Abraão, foram investidos R$ 12,4 milhões em 2023. Vamos continuar essa parceria para que a população continue ainda mais segura. Vamos trabalhar com prevenção, criando oportunidades para os jovens e investir mais no esporte e cultura, fortalecimento da segurança nas escolas e unidades de saúde e assistência social, modernização da iluminação: implantação de 100% de iluminação pública em LED e combate à Violência contra a Mulher, em parceria com o Estado”.



Saúde

O Dia – A saúde em Angra com um orçamento um pouco mais de R$ 600 milhões, a população ainda reclama que falta médico na rede, demora na marcação de exames, atendimento a desejar. Qual o seu plano de governo para melhorar o atendimento à população?



Ferreti - “ Avançamos no atendimento do HMJ, na Japuíba, HMAR, no centro. Nosso compromisso é a expansão do Tratamento Oncológico – com radioterapia e Cardiológico – com Hemodinâmica, Clínicas de Imagens: disponibilização de diagnósticos mais rápidos, Hospital dos Olhos, Criação de Complexos de Saúde: Estratégia de Saúde da Família (ESF), Ambulatório de Especialidades Médicas e UPA, modelo bem-sucedido do Parque Mambucaba, abertura de novas Clínicas da Família, novo Pronto Atendimento Infantil, no Centro, fortalecimento da Central de Medicamentos e ampliação da Saúde da Mulher na Maternidade”



O Dia – O que a população pode esperar do senhor a partir de 2025, nos próximos quatro anos, caso seja eleito prefeito de Angra?

Ferreti – “A partir do dia 1º de janeiro buscarei parcerias com os Governo Federal e Estadual e empresas privadas para Angra avançar. Sou um jovem de 63 anos que acredita que sonhos podem ser realizados. Saio de casa motivado todas as manhãs, porque acordo com vontade de trabalhar para transformar a vida das pessoas. Por isso, já saio com um sorriso no rosto e a capacidade de ver a vida com o coração. Eu amo Angra dos Reis e o nosso povo!”.