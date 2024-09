As vítimas estavam na moto totalmente destruída - Divulgação/Arquivo

Publicado 07/09/2024 20:43 | Atualizado 07/09/2024 20:45

Angra dos Reis - As duas mulheres que estavam na moto envolvida na colisão, na última quinta-feira,(5), na rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis na costa verde, morreram neste sábado, (7) no Hospital Municipal da Japuíba, onde estavam internadas em estado grave. Tratava-se de mãe e filha, e segundo a unidade, elas não resistiram aos ferimentos.

A batida foi entre um carro e uma moto, na altura do Km 495, sentido Rio de Janeiro, próximo ao bairro Ariró. Segundo a PRF as vítimas, sendo duas mulheres, que estavam na moto, em estado grave foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal da Japuíba, onde morreram neste sábado, feriado da independência. Não se sabe ainda a dinâmica do acidente. O ocupante do veículo nada sofreu.