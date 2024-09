Jogo do Angra em casa pela Copa Sul Fluminense - Divulgação/Esporte Angra

Angra dos Reis - O Angra Futsal voltou em quadra neste domingo, (8), jogo válido pela Copa Sul Fluminense. A partida em casa com o calor da torcida, lotou o ginásio Getúlio Telles , no Balneário.

A torcida angrense compareceu em peso para prestigiar o time. O confronto contra o Areal, foi no ginásio Getúlio Telles, no complexo do Estádio Municipal, no Balneário. O Angra Futsal faz boa campanha na Copa Sul Fluminense com dois jogos e duas vitórias e a partida diante do Areal poderá marcar a classificação antecipada do time para a fase seguinte da competição.