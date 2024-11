Amistoso da equipe angrense contra Rio Claro em casa - Divulgação/Volei Angra

Angra dos Reis - O vôlei feminino adulto de Angra dos Reis, na costa verde, foi atração nesta quarta-feira (20), feriado do Dia da Consciência Negra, no ginásio Getúlio Telles, no bairro Balneário. A equipe, comandada pelos profissionais de educação física Luciano e Paulo Moté, fizeram um jogo amistoso contra Rio Claro, no intervalo do Festival de Voleibol dos polos da Prefeitura de Angra. Mais uma vez Angra vence a equipe adversária, por 2 sets a 1 ( parciais de 25/23, 18/25 e 25/19). Como o confronto foi no intervalo dos polos, a disputa teve que ser reduzida para no máximo três sets.

As meninas do volei com os técnicos Luciano (E) e Paulo Moté (D) Divulgação/Volei Angra

O trabalho com a equipe angrense, já tem 8 meses com os treinamentos acontecendo às segundas e quartas-feiras, das 17h30 às 20h, no ginásio do Estádio Municipal. No mês passado, dia (22), o vôlei feminino de Angra enfrentou o adversário no ginásio do Batatão, em Rio Claro, e deixou sua marca ao vencer o jogo por 3 sets a 1. Já conhecendo as jogadas e movimentos das adversárias, a equipe de Angra com calor da torcida espera mais uma vitória sobre Rio Claro.

O time de Angra entrou em quadra com as levantadoras Karla, Maria Júlia e Malu, as centrais Carla, Kaiany, Ana Vitória e Cássia, as atacantes Vitória, Kathleen, Jéssica, Giovana, Ana Júlia, Ana Clara e Natália, e a libero Nathieli.

A equipe feminina de vôlei de Angra está sendo preparada para disputa de torneios e amistosos, visando à disputa de competições oficiais na região e no estado, com o apoio da Prefeitura de Angra por meio da Secretaria de Esporte.