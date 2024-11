Equipe angrense na final da LSB - Divulgação/Basquete Angra

Equipe angrense na final da LSBDivulgação/Basquete Angra

Publicado 20/11/2024 20:07 | Atualizado 20/11/2024 20:35

Angra dos Reis - O Angra Basquete Adulto venceu mais uma vez o RJ Sharks na tarde desta quarta-feira (20), feriado nacional, e garantiu sua vaga na grande final do Campeonato Estadual Amador da LSB (Liga Super Basketball) pelo terceiro ano seguido. O jogo aconteceu na quadra do Club Municipal, na Tijuca, e o time angrense conquistou uma vitória de 79 a 72 (1º tempo 34 a 28), com parciais nos quatro quartos com Angra vencendo os três primeiros (15/14, 19/14 e 22/16) e perdendo o último quarto (23/28).

Foi o segundo jogo da série de melhor de três partidas das semifinais da LSB, com Angra fechando a disputa em 2 a 0. O cestinha do time angrense na partida foi Pedro La Marca com 22 pontos, Jena Thomps foi o reboteiro da equipe com 18 rebotes, e o líder em assistências foi Matheus Lage. E mais uma vez o adversário do Angra Basquete Adulto nas finais será o Municipal, que eliminou o Jota e Fé.

Balanço do Angra Basquete no campeonato

O time está na frente com 1 a 0 na série dos confrontos, e como venceu mais uma vez no campeonato, totalizou 2 a 0, e já se classificou pelo segundo ano para às finais do campeonato da LSB e vai em busca do bicampeonato, já que o Angra foi campeão no ano passado.



Já o time do Angra Basquete Máster+40 está com a série empatada em 1 a 1 nas semifinais da categoria da LSB com o Combinado Copacabana e o terceiro jogo para definir quem vai à final vai acontecer no dia 23 de novembro, sábado que vem, às 14h, na Arena Sodiê, em Mesquita.