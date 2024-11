Angra classificada para final da Copa 3x3 em dezembro - Divulgação/Basquete Angra

Publicado 13/11/2024 11:55

Angra dos Reis- Começou mais uma edição do Circuito Copa Angra de Basquete 3x3, na quadra do CEPE, na Vila Residencial da Petrobras. A abertura da competição, no último dia (3), foi com a fase classificatória da equipe angrense, na categoria adulto. Participam 16 equipes, entre Angra dos Reis, Paraty, Itaguaí, Resende, Volta Redonda, Rio de Janeiro e São Paulo.

O torneio foi bastante prestigiado por times acostumados a disputar competições 3x3 em todo o Brasil, e o evento tem por mais um ano a chancela da Federação Internacional de Basquete, a FIBA 3x3. Oito equipes garantiram presença na fase final do circuito, que vai acontecer no dia 08 de dezembro. Pela ordem de classificação no torneio de domingo: Angra Basquete, Gil Divers Paraty, CRB, Onfire VR, GDA, Itaguaí Monsters, Bloco 5 e Monsters VR.

Os jogadores Matheus Lage, Jean, Pedro La Marca e Carlinhos Soul, que disputaram e venceram a fase classificatória, categoria adulto, no Circuito Copa Angra de Basquete 3x3, jogam o campeonato da LSB (Liga Super Basketball) no time do Angra Basquete Clube. O circuito terá sequência de sua agenda no dia 24 de novembro, também na quadra do CEPE, com a realização das etapas nas categorias Sub-18 e Máster +40, que é a novidade da competição deste ano.