Torneio Futsal reuniu mais de cem crianças dos polos da prefeituraDivulgação/PMAR

Publicado 11/11/2024 16:00

Angra dos Reis - Nesse domingo, (10), o Ginásio Getúlio Teles, localizado no Estádio Municipal Jair Carneiro Toscano de Brito, em Angra dos Reis, na costa verde, foi palco do Torneio Interpolos de Futsal, promovido pela Prefeitura. Com o formato de disputa mata-mata, o torneio reuniu mais de 100 crianças nas categorias Sub-09, Sub-12 e Sub-15.

O evento contou com equipes dos polos do Balneário, Lambicada, Camorim Pequeno, Areal, Monsuaba e Sapinhatuba 2, que competiram em busca do título em suas respectivas categorias. Além da premiação para os vencedores, também houve entrega de prêmios individuais e de participação para os alunos.



Atualmente, a Prefeitura de Angra mantém mais de 100 turmas de polos esportivos, divididas em diversas categorias e modalidades, atendendo mais de 2.500 crianças.





PREMIAÇÕES



SUB-12



1º lugar: Sapinhatuba 2



2º lugar: Camorim B



3º lugar: Camorim A



Melhor goleira: Ana Clara Souza Thiago - Polo Camorim Pequeno



Artilheiro: Pedro Arthur Alves Martins - Polo Sapinhatuba 2



SUB-15



1º lugar: Areal Horto



2º lugar: Camorim Pequeno



3º lugar: Lambicada B



Melhor goleiro: Jonatha Gregório - Polo Monsuaba



